El ranking con las ciudades más frías del país en medio de la ola polar: la mayoría, con temperaturas bajo cero
La ola polar se agudizó en el país. Conocé el ranking de las temperaturas más bajas.
La ola polar continúa pegándole de lleno al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del país. La masa de aire de origen antártico que ingresó esta semana dejó las jornadas más frías de lo que va de 2026, con heladas generalizadas, temperaturas bajo cero en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y alertas por frío extremo vigentes para casi todo el territorio nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elabora a cada hora un ránking con las temperaturas más frías y más cálidas que se viven en el país. En ese sentido, durante esta mañana sorprendió que la Ciudad de Buenos Aires llegó a tener una sensación térmica más baja (0,6°C) que en la base antártica Esperanza, que alcanzó los 5,7° (ST 1,2°).
Las 10 ciudades más frías del país
- Maquinchao (Río Negro): -13°C y humedad del 84%
- Uspallata (Mendoza): -11,4°C y humedad del 68%
- Esquel (Chubut): -8,8°C y humedad del 97%
- Río Colorado (Río Negro): -8,4°C y humedad del 100%
- El Bolsón (Río Negro): -6,8°C y humedad del 91%
- Perito Moreno (Santa Cruz): -6,2°C y humedad del 89%
- Paso de Indios (Chubut): -5,4°C y humedad del 89%
- San Antonio Oeste (Río Negro): -5,4°C y humedad del 84%
- Santa Rosa (La Pampa): -4,5°C y humedad del 95%
- Malargüe (Mendoza): -4,2°C y humedad del 78%
Cuáles son las otras ciudades que registraron temperaturas debajo de los 0°C
Además de las localidades que encabezaron el ranking, estas ciudades también amanecieron con temperaturas extremas:
- Olavarría (Buenos Aires): -4,1°C
- Bahía Blanca (Buenos Aires): -4°C
- San Carlos de Bolívar (Buenos Aires): -3,9°C
- Marcos Juárez (Córdoba): -3,9°C
- Laboulaye (Córdoba): -3,5°C
- José María Ezeiza (Buenos Aires): -3,4°C
- Victorica (La Pampa): -3°C
- Junín (Buenos Aires): -2,8°C
- Las Flores (Buenos Aires): -2,6°C
- Rosario (Santa Fe): -2,5°C
- Trenque Lauquen (Buenos Aires): -2,5°C
- Pehuajó (Buenos Aires): -2,4°C
- Sauce Viejo (Santa Fe): -2,3°C
- Merlo (Buenos Aires): -2°C
- Azul (Buenos Aires): -2°C
- Trelew (Chubut): -2°C
- Moreno (Buenos Aires): -2°C
- General Pico (La Pampa): -1,9°C
- La Plata (Buenos Aires): -1,8°C
- Ciudad Jardín Lomas del Palomar(Buenos Aires): -1,8°C
- Tres Arroyos (Buenos Aires): -1,7°C
- Viedma (Río Negro): -1,7°C
- 9 de Julio (Buenos Aires): -1,6°C
- Villa Gesell (Buenos Aires): -1,4°C
- Pigüé (Buenos Aires): -1,3°C
- Río Gallegos (Santa Cruz): -1,2°C
- Monte Caseros (Corrientes): -1°C
- Benito Juárez (Buenos Aires): -0,8°C
- Morón (Buenos Aires): -0,8°C
- Puerto Madryn (Chubut): -0,6°C
- Chapelco (Neuquén): -0,6°C
- Dolores (Buenos Aires): -0,6°C
- Tandil (Buenos Aires): -0,6°C
- Gualeguaychú (Entre Ríos): -0,2°C
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): -0,1°C
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