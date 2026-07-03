El ranking con las ciudades más frías del país en medio de la ola polar: la mayoría, con temperaturas bajo cero

La ola polar continúa pegándole de lleno al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del país. La masa de aire de origen antártico que ingresó esta semana dejó las jornadas más frías de lo que va de 2026, con heladas generalizadas, temperaturas bajo cero en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y alertas por frío extremo vigentes para casi todo el territorio nacional.