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Cuándo puede caer nieve en el AMBA: el informe del Servicio Meteorológico Nacional en plena ola de frío

Sociedad

La bomba polar no da respiro y las temperaturas se caen como un piano en una Buenos Aires con mucho frío. ¿Puede volver la nieve?

Nueve en Buenos Aires.

Nueve en Buenos Aires.

La bomba polar llegó este jueves a todo el país, con un drástico descenso de las temperaturas y con mucho frío, incluso registrándose nevadas en destinos del interior bonaerense, por lo que como siempre, crece la expectativa de que vuelva a caer nieve en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Localidades de la Costa Atlántica como Mar del Plata, Necochea y Villa Gesell se tiñeron de blanco este jueves. Algo similar ocurrió en zona de sierras, como Tornquist y Sierra de la Ventana.

Mientras tanto, el AMBA tuvo una jornada gélida, con cielo parcialmente nublado y muy bajas marcas térmicas: la mínima estuvo en -1, bajando a -5 la sensación térmica; mientras que la máxima trepó hasta 9.

Cómo sigue el frío en el AMBA y qué día será el más gélido de la semana

La tendencia climática se mantiene para el cierre de la semana, e incluso el viernes se presenta como el más frío, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con una mínima de -4 grados, subiendo a 10 de máxima.

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Cuándo puede caer nieve en el AMBA: el informe del Servicio Meteorológico Nacional en plena ola de frío

A partir del sábado podría llegar el alivio, con un inicio de fin de semana que se anticipa con cielo entre algo y parcialmente nublado para las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; acompañado de marcas térmicas de entre 2 y 13 grados.

Ya el domingo se espera más templado, pero desmejorando. La jornada tendría neblinas y nubosidad variable, con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 6 y 13 grados.

Cuándo puede caer nieve en AMBA: las condiciones que deben darse

Para que se produzca una nevada en Buenos Aires deben darse una serie de situaciones:

  • Aire frío: No solo en la superficie, sino también en las capas altas de la atmósfera. La temperatura debe ser igual o inferior a 0°C en toda la columna de aire por la que desciendan las precipitaciones.
  • Humedad: La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes y, posteriormente, de nieve.
  • Precipitación: Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve, lo que implica que las nubes deben encontrarse a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan antes de llegar al suelo.

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