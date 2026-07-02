Cuándo puede caer nieve en el AMBA: el informe del Servicio Meteorológico Nacional en plena ola de frío

Ya el domingo se espera más templado, pero desmejorando. La jornada tendría neblinas y nubosidad variable, con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 6 y 13 grados.

Cuándo puede caer nieve en AMBA: las condiciones que deben darse

Para que se produzca una nevada en Buenos Aires deben darse una serie de situaciones: