Cuándo puede caer nieve en el AMBA: el informe del Servicio Meteorológico Nacional en plena ola de frío
La bomba polar no da respiro y las temperaturas se caen como un piano en una Buenos Aires con mucho frío. ¿Puede volver la nieve?
La bomba polar llegó este jueves a todo el país, con un drástico descenso de las temperaturas y con mucho frío, incluso registrándose nevadas en destinos del interior bonaerense, por lo que como siempre, crece la expectativa de que vuelva a caer nieve en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Localidades de la Costa Atlántica como Mar del Plata, Necochea y Villa Gesell se tiñeron de blanco este jueves. Algo similar ocurrió en zona de sierras, como Tornquist y Sierra de la Ventana.
Mientras tanto, el AMBA tuvo una jornada gélida, con cielo parcialmente nublado y muy bajas marcas térmicas: la mínima estuvo en -1, bajando a -5 la sensación térmica; mientras que la máxima trepó hasta 9.
Cómo sigue el frío en el AMBA y qué día será el más gélido de la semana
La tendencia climática se mantiene para el cierre de la semana, e incluso el viernes se presenta como el más frío, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con una mínima de -4 grados, subiendo a 10 de máxima.
A partir del sábado podría llegar el alivio, con un inicio de fin de semana que se anticipa con cielo entre algo y parcialmente nublado para las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; acompañado de marcas térmicas de entre 2 y 13 grados.
Ya el domingo se espera más templado, pero desmejorando. La jornada tendría neblinas y nubosidad variable, con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 6 y 13 grados.
Cuándo puede caer nieve en AMBA: las condiciones que deben darse
Para que se produzca una nevada en Buenos Aires deben darse una serie de situaciones:
- Aire frío: No solo en la superficie, sino también en las capas altas de la atmósfera. La temperatura debe ser igual o inferior a 0°C en toda la columna de aire por la que desciendan las precipitaciones.
- Humedad: La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes y, posteriormente, de nieve.
- Precipitación: Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve, lo que implica que las nubes deben encontrarse a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan antes de llegar al suelo.
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