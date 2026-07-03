Sigue el frío polar en Buenos Aies y alrededores: cuándo llega el alivio

La semana que arranca el lunes 6 de julio no proporcionará demasiados cambios climáticos a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano: si bien podrían producirse algunas precipitaciones durante la mañana de ese día, el cielo irá despejándose con el transcurrir de los días.

En cuanto a las temperaturas, serán algo más bajas que los promedios habituales para el período en curso, pero sin exagerar, previéndose mínimas de entre 5° y 7° y máximas que podrían trepar hasta los nada despreciables 17°.

¿Para cuándo el alivio? Habrá que esperar porque, como dijo el gran Enrique Cadícamo, “volvió el invierno con su blanco ajuar, ya la escarcha comenzó a brillar…”