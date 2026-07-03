Sigue el frío polar en Buenos Aies y alrededores: cuándo llega el alivio
Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense deberán seguir soportando las bajas temperaturas de este invierno que llevó con ola polar.
Durante las próximas horas porteños y bonaerenses seguirán padeciendo la ola de frío polar que azota la región, con temperaturas mañaneras no aptas para friolentos, ya que se prevén mínimas por debajo del punto de congelación del agua.
En efecto, para este viernes se pronostica que el registro térmico baje hasta -1° a primeras horas de la mañana, alcanzando por la tarde los 10°. En cuanto al cielo, irá de algo a parcialmente nublado con el transcurrir de la jornada que, desde las 19, tendrá su ápice con el partido mundialista de la Argentina.
Para el sábado se espera que los registros térmicos asciendan levemente, pero nada que implique dejar de lado salir de casa bien abrigado y, quienes todavía puedan, mantener la calefacción encendida dentro de ambientes cerrados.
Cómo sigue el clima y el frío en el AMBA
El fin de semana arranca con mínimas de solo 3° sobre cero y máximas que ascenderán hasta los 13°, pero con cielo porteño encapotado que acentuará la sensación de frío entre quienes gustan de las jornadas frescas pero soleadas en plena estación invernal.
El domingo será un día en el que, a pesar de que la mínima subirá hasta 9° y la máxima se mantendrá en 13°, las condiciones meteorológicas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empeorarán, ya que se prevé aumento de la nubosidad y hasta 40% de probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde-noche.
La semana que arranca el lunes 6 de julio no proporcionará demasiados cambios climáticos a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano: si bien podrían producirse algunas precipitaciones durante la mañana de ese día, el cielo irá despejándose con el transcurrir de los días.
En cuanto a las temperaturas, serán algo más bajas que los promedios habituales para el período en curso, pero sin exagerar, previéndose mínimas de entre 5° y 7° y máximas que podrían trepar hasta los nada despreciables 17°.
¿Para cuándo el alivio? Habrá que esperar porque, como dijo el gran Enrique Cadícamo, “volvió el invierno con su blanco ajuar, ya la escarcha comenzó a brillar…”
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