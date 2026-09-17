Triple crimen de Florencio Varela: arrestaron al sospechoso de haber trasladado a las jóvenes
Morena, Brenda y Lara se subieron la noche del 19 de septiembre a una camioneta en Ciudad Evita. Horas más tarde serían asesinadas en Florencio Varela.
La última vez que los vecinos de Ciudad Evita vieron con vida a Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fue cuando se subieron a una camioneta blanca que las llevaría a una supuesta fiesta que devino en el triple crimen de Florencio Varela. El hombre que manejaba ese vehículo fue capturado esta semana.
Quién es David Alberto Godoy, el nuevo detenido en el triple crimen de Florencio Varela
David Alberto Godoy, que tiene unos 40 años y es de nacionalidad argentina, habría estado en la Chevrolet Tracker blanca con la que Morena, Lara y Brenda llegaron a la casa de Florencio Varela en la noche del 19 de septiembre de 2025.
Horas más tarde, las jóvenes serían asesinadas en un suplicio que fue transmitido por celular a unas 40 personas, pero Godoy habría estado presente en la casa cuando ocurrió el crimen.
El periodista de C5N Leo García confirmó las detenciones este jueves y agregó que "la hipótesis principal de la investigación no se movió", es decir, que las autoridades judiciales y policiales siguen en la vena de la venganza del narcotráfico por el robo de droga.
La periodista de TN Lorena Maciel informó que Godoy viajó con las tres víctimas, y con "el Loco David" al volante de la camioneta y Tony Jansen Victoriano Valverde, alias "Pequeño J", en el asiento de atrás.
Al contrario de como ocurrió con otros detenidos en la causa, a quienes hubo que extraditar de Bolivia o Perú, Godoy fue localizado en la Alcaidía Norte 3 de la Ciudad de Buenos Aires, donde está alojado desde marzo de este año en el marco de una causa por un robo a mano armada en un supermercado.
La imputación en la causa del robo sería menor al lado de haber participado en la captación de las chicas que fueron secuestradas en La Matanza y luego torturadas y asesinadas en Florencio Varela.
Mientras Godoy tuvo la oportunidad de eludir a la Justicia sin salir del país -al menos hasta marzo de 2026, por el tema del supermercado- otros imputados en la causa intentaron fugarse por la frontera.
Con Godoy ya son 16 los detenidos en la investigación del triple crimen de Florencio Varela, cuatro de los cuales fueron aprehendidos en las últimas semanas, incluida la joven de 19 años que era la novia de "Pequeño J".
La Policía Federal, con apoyo de organismos internacionales, sigue en la búsqueda de tres prófugos que habrían tenido un rol crucial en la causa: Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Valverde Rodríguez.
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