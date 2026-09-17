Triple crimen de Florencio Varela: arrestaron al sospechoso de haber trasladado a las jóvenes.

Al contrario de como ocurrió con otros detenidos en la causa, a quienes hubo que extraditar de Bolivia o Perú, Godoy fue localizado en la Alcaidía Norte 3 de la Ciudad de Buenos Aires, donde está alojado desde marzo de este año en el marco de una causa por un robo a mano armada en un supermercado.

La imputación en la causa del robo sería menor al lado de haber participado en la captación de las chicas que fueron secuestradas en La Matanza y luego torturadas y asesinadas en Florencio Varela.

Mientras Godoy tuvo la oportunidad de eludir a la Justicia sin salir del país -al menos hasta marzo de 2026, por el tema del supermercado- otros imputados en la causa intentaron fugarse por la frontera.

Pequeño J, uno de los principales acusados del triple crimen de Florencio Varela.

Con Godoy ya son 16 los detenidos en la investigación del triple crimen de Florencio Varela, cuatro de los cuales fueron aprehendidos en las últimas semanas, incluida la joven de 19 años que era la novia de "Pequeño J".

La Policía Federal, con apoyo de organismos internacionales, sigue en la búsqueda de tres prófugos que habrían tenido un rol crucial en la causa: Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Valverde Rodríguez.