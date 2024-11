El test viral que define detalles de la personalidad según el tamaño del dedo meñique.

Este test viral define tu personalidad según tu dedo meñique

Dedos 3 (1).png Identificá el tamaño de tu dedo meñique y descubrí cuál es tu verdadera personalidad.

Respuestas del test viral

1. TIPO A:

Las personalidades tipo A son un poco reservadas y tienden a ser cerradas e introvertidas. Si ese es tu caso, entonces no te abrís fácilmente a otras personas, incluso a las personas más cercanas a vos, y especialmente a los extraños.

La deshonestidad te enfurece más que cualquier otra cosa y no lo puede ocultar ni el maquillaje. Sos una persona genuina y franca que se desvive por sus seres queridos y espera que ellos hagan lo mismo por vos a cambio. Después de todo, es justo. A pesar de esforzarte por tus amigos y familiares, los extraños pueden verte como alguien frío. Pueden confundir tu distancia con arrogancia o excentricidad. Pero también sos muy cálido una vez que te abrís a alguien.

2. TIPO B:

Si el meñique se extiende más allá de la línea superior de la articulación de su dedo anular, tiene un meñique largo y es tipo B. Los del tipo B son muy leales a sus amigos y también son personas muy sensibles.

Cuando tenés un nuevo novio o novia, se convierten en todo tu mundo. Siempre están en tus pensamientos y te esforzás por conectarte con ellos en el nivel más profundo posible. Evitás dar demasiado de vos mismo a los demás de inmediato. Es probable que estudies psicología en la escuela porque te permite descubrir cómo trabaja la gente.

En la vida, te dedicás por completo a lo que te propongas: tu trabajo, tu educación, la familia o los amigos. En general, tenés una naturaleza tranquila, no conflictiva, y mantiene la calma bajo presión.

3. TIPO C:

Si la punta de tu dedo meñique no llega a la línea de la articulación superior del dedo anular, sos tipo C. Los del tipo C son personalidades optimistas y animadas a las que la negatividad no puede adherirse.

Solés perdonar y olvidar fácilmente , a veces hasta el punto de fallar, debido a tu incapacidad para aferrarte a la ira.

Tu exceso de energía puede hacer que parezcas egocéntrico y, a veces, exigente. Te cuesta ceder ante cualquier tipo de argumento. Al mismo tiempo, serás el primero en decir “lo siento” si las cosas van demasiado lejos.

La familiaridad te reconforta y te da una sensación de seguridad, mientras albergás un profundo miedo a lo desconocido. Salir de tu zona de confort de vez en cuando te ayudará a crecer y convertirte en una mejor versión de vos mismo.

Qué es un reto viral

Un reto viral es una forma de entretenerse que tienen los usuarios que navegan en redes sociales, estas pueden ser Facebook, Twitter, Threads, entre otras. Por lo general se trata en encontrar dibujos, personas, objetos en una imagen, algunos en un tiempo determinado y otros no.

Qué es un acertijo lógico

Los acertijos lógicos son otra forma de entretenimiento que no necesita un conocimiento previo, ya que son juegos donde la resolución al enigma se realiza a través del razonamiento y la intuición.

Qué es un desafío intelectual

Son actividades con temas como matemática, adivinanzas y relación de objetos que ponen a prueba los conocimientos básicos que aprendimos alguna vez. Se trata de juegos sencillos y moderados que buscan el interés de las personas para obtener los resultados jugando, que por lo general requieren un poco de paciencia.