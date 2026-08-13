Femicidio en Villa Devoto: qué reveló la estremecedora autopsia preliminar.

El principal acusado por el femicidio de Romina Calvo había intentado quitarse la vida, pero por el momento no lo logró. Quedó detenido y está internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield.

Mientras tanto, los tres hijos de la pareja, de 23, 21 y 8 años, se encuentran con asistencia psicológica.

La investigación quedó en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional 62, donde el juez Darío Bonanno caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio.

Con el paso de las horas se supo que Verón y Calvo había mantenido una violenta discusión de madrugada y una empleada de una panadería lindera confirmó a los investigadores policiales que la víctima llegó a gritar desesperada: "¿Qué hacés, hijo de pu...?", segundos antes del desenlace fatal.