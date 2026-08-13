Un altar y una Biblia con un secreto: las macabras pistas halladas en la casa del femicidio de Villa Devoto

El documento hallado en el libro sagrado cobró un peso dramático en la causa al ser contrastado con otra prueba clave: una carta manuscrita que el propio Verón dejó antes del ataque. En sus líneas, el presunto femicida no solo volvía a mencionar la misma finca de La Tablada y hacía alusión a la figura de "Pitty", sino que dejaba en evidencia la asfixiante situación económica que asolaba al matrimonio, revelando un trasfondo de conflictos financieros que ahora la Justicia analiza.