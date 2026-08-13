Un altar y una Biblia con un secreto: las macabras pistas halladas en la casa del femicidio de Villa Devoto
Tras el operativo, los investigadores secuestran varios elementos, entre los que se destaca un documento relacionado con un inmueble en La Tablada.
La tranquilidad del barrio porteño de Villa Devoto se fracturó este jueves tras el brutal femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo, de 40 años, atacada a puñaladas en el interior de su vivienda. Las sospechas principales recaen sobre su esposo, Walter Humberto Verón, quien actualmente es intensamente buscado por las autoridades.
Sin embargo, detrás del salvaje ataque, los peritos que inspeccionaron la escena del crimen se encontraron con una intrincada trama oculta entre las paredes del inmueble, llena de símbolos, misticismo y angustia financiera de una familia cuyos hijos vivenciaron lo ocurrido.
Un altar, mensajes a Pitty La Numeróloga y una Biblia con un secreto
Al ingresar a la propiedad para levantar rastros, los investigadores hallaron en el área del living-comedor una escena singular: un altar improvisado escoltado por velas, fotografías y una serie de cartas dirigidas a la famosa vidente Pitty La Numeróloga, persona para la cual la víctima trabajaba en la actualidad.
Pero el hallazgo más sugerente estaba cuidadosamente oculto. Al revisar los objetos personales, los peritos descubrieron una nota escondida dentro de una Biblia. El escrito aludía a un reclamo urgente sobre el pedido de venta de una propiedad ubicada en la localidad de La Tablada, en el partido de La Matanza.
El documento hallado en el libro sagrado cobró un peso dramático en la causa al ser contrastado con otra prueba clave: una carta manuscrita que el propio Verón dejó antes del ataque. En sus líneas, el presunto femicida no solo volvía a mencionar la misma finca de La Tablada y hacía alusión a la figura de "Pitty", sino que dejaba en evidencia la asfixiante situación económica que asolaba al matrimonio, revelando un trasfondo de conflictos financieros que ahora la Justicia analiza.
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