El truco casero para ahuyentar a las cucarachas del hogar

Sin duda alguna exterminar a las cucarachas es tarea difícil y tras la vuelta de temperaturas altas comienzan a resurgir en nuestros hogares.

El vídeo alcanzó las 19 millones de reproducciones y más los 1100 comentarios en su haber sigue generando adeptos tanto seguidores del perfil como personas que se encuentran con el reel.

Este truco casero sólo tiene seis pasos y acá te lo contamos:

Las cucarachas y algunos insectos no toleraran el olor del laurel ¿Tienes un problema de insectos? ALGUNAS COSAS QUE HACEMOS PARA IMPEDIR QUE LOS BICHOS SEAN NUESTROS COMPAÑEROS DE CASA 1. Nunca dejes basura o platos de la noche a la mañana. Siempre limpiaremos nuestro fregadero después de cocinar intensamente y no dejaremos manchas de nuestros ojos de águila. 2. Nunca dejes cosas dulces/saladas en la encimera. Cuélgalos en un gancho o pomo si no puedes refrigerarlos. No coman en sus habitaciones. 3. Siempre limpia los baños después de usarlos. Ventilar tanto como sea posible y no dejes charcos de agua durante la noche. 4. Cubre el hueco de tu puerta principal con un sello, y cubre bien los agujeros de tuberia. Esto evita que entren bichos desde fuera, especialmente las cucarachas. 5. Siempre aspiradora/barre y limpia justo después del hospedaje. Nunca sabes qué migajas dejaron tus invitados, así que no seas perezoso y no lo dejes para el día siguiente! 6. Considera dos veces ser un padre vegetal. O no tienes corazón y los dejas afuera o tienes juegos artificiales en casa.