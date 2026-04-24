Truco casero: cómo es la manera de descongelar el freezer con una papa y un tenedor

Lejos de ese método tradicional, el creador propuso una solución rápida que requiere apenas dos elementos: una papa y un tenedor. Según explicó, el procedimiento se completa en pocos pasos y no demanda esfuerzo:

Lavar la papa con agua tibia y pelar solo una parte

con agua tibia y pelar solo una parte Realizar un corte en forma de V e insertar allí el tenedor

Colocar ambos dentro del freezer, asegurando que el mango toque una de las paredes

Una vez aplicado este truco casero, solo resta dejar actuar el método. En las imágenes compartidas, el resultado fue claro: el hielo en la heladera desapareció y las superficies quedaron limpias, sin rastros de escarcha.

El secreto, según detalló el propio influencer, está en las propiedades de la papa, que permitirían absorber el exceso de hielo acumulado. Así, este recurso sencillo se presenta como una alternativa efectiva para mejorar el rendimiento del electrodoméstico sin complicaciones.