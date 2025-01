El truco casero para eliminar los hongos del mate sencillamente

Antes de empezar a mostrar su método, el tiktoker destacó que cuando encontramos un mate con hongos, no es necesario descartarlo. "Todavía no está perdido, este es uno de los tips materos que más te va a servir. No lo tires, prendelo fuego", aseguró, alentando a sus seguidores a darle una nueva oportunidad.

El paso a paso para eliminar los hongos del mate

Para llevar a cabo este truco de manera efectiva, solo necesitas algunos elementos básicos que son fáciles de conseguir en cualquier hogar:

Un mate con hongos.

Alcohol.

Un fósforo.

Una cuchara.

Instrucciones paso a paso: cómo eliminar los hongos del mate de forma fácil y rápida

Paso 1: Encuentra un mate que tenga hongos visibles. Paso 2: Vierte alcohol en la base del mate y gíralo para asegurarte de que el líquido cubra bien toda la superficie. Paso 3: Con mucho cuidado, prende un fósforo y colócalo dentro del mate. Paso 4: Deja que el fuego actúe por un momento para eliminar la suciedad y los hongos. Paso 5: Cuando el fuego se apague, toma una cuchara y raspa el fondo del mate para retirar los restos que hayan quedado. Paso 6: Revisa si el truco ha sido efectivo y si tu mate ha quedado como nuevo.

Este truco fácil y rápido te permitirá limpiar tu mate sin complicaciones y devolverle su estado original.

Recordá que este tipo de soluciones caseras no solo son efectivas, sino que también nos permiten prolongar la vida útil de nuestros objetos cotidianos.