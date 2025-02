El truco casero que muestra cómo limpiar las ventanas en sencillos paso

El truco casero para limpiar las ventanas en pocos pasos

"Agarra un trozo de papel y humedecerlo con tu multiusos favorito. Ahora dale la vuelta y acomódalo al perfil de la ventana, coloca la hoja sobre el papel y empieza a abrir y cerrar la ventana", explicó la creadora del video.

Siguiendo con su explicación, agregó: "Haz lo mismo la otra hoja y mira cómo se ha llevado toda la porquería sin ninguna clase de esfuerzo y así de bien y de limpio se queda en un momentito. Pasa la parte limpia del papel por el resto de la ventana y listo".

Además, compartió una recomendación extra: "Puedes usar cualquier papel, pero yo te recomiendo hacerlo con gamuzas, es más resistente, no deja pelusas y arrastra muy bien la suciedad. Además, si lo aclaras y pones a secar, dura varios usos".

Mientras mostraba los resultados, quedó en evidencia la efectividad del método, lo que generó una gran repercusión en redes. El video se convirtió en un verdadero éxito, acumulando más de 35 mil 'me gusta' y generando una gran interacción en los comentarios. Muchos usuarios no tardaron en compartir sus impresiones sobre el truco. "Esa ventana está bastante limpia", comentó una seguidora con humor, mientras que otro agregó: "Trucazo, me lo apunto". “Buena idea", afirmó otro usuario, destacando la efectividad del método.

Los trucos caseros se han convertido en aliados indispensables para quienes buscan soluciones rápidas y efectivas en su día a día. Gracias a su simplicidad y accesibilidad, permiten optimizar tareas del hogar sin necesidad de productos costosos o métodos complicados.