Cómo evoluciona uno de los nenes heridos en la escuela de San Cristóbal: "No sabe que Ian murió"

“No preguntó por Ian. Escuchó que había fallecido un compañero, pero no podemos decirle nada. Está contenido por profesionales psicológicos. No sabe que Ian murió”, reveló la tía del nene y expresó: “No tiene dimensión de lo que pasó, preguntó por sus abuelos, por sus hermanos. No tenemos palabras, verlo así es un shock”.

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De acuerdo con lo indicado por el director del hospital, F. presenta heridas superficiales producto de los disparos, que no revisten gravedad ni comprometen órganos vitales. Actualmente permanece internado en una sala de cuidados especiales, donde recibe monitoreo constante y seguimiento clínico. “No presenta ninguna complicación, salvo las lesiones ocasionadas por los perdigones”, precisó Ledesma.

A menos de 24 horas de su ingreso al hospital, el médico destacó una “muy buena evolución de su estado clínico”, aunque aclaró que todavía es prematuro pensar en el alta médica.

En paralelo, indicó el equipo de salud trabaja particularmente en la contención emocional tanto del menor como de su familia. “La jefa del servicio de salud mental intervino de manera directa para realizar un abordaje integral", informó.

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F. es uno de los alumnos heridos durante la balacera en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de la localidad de San Cristóbal, donde G.D., de 15 años, ingresó armado con una escopeta y disparó contra sus compañeros, matando en el lugar a Ian Cabrera, de 13 años.

Otros siete estudiantes resultaron heridos. Según se informó, muchos de ellos se lastimaron cuando buscaban escapar de los disparos a las corridas.