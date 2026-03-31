Cómo evoluciona uno de los nenes heridos en la escuela de San Cristóbal: "No sabe que Ian murió"
El menor, de 13 años, permanece internado en un hospital de Santa Fe capital tras sufrir varias heridas a causa de los perdigones.
Uno de los chicos que resultó herido durante el ataque armado en la Escuela N°40 de San Cristóbal permanece internado en un hospital de la ciudad de Santa Fe, con una evolución favorable, aunque bajo estricta observación médica. La víctima sufrió heridas en diferentes partes de su cuerpo ocasionadas por los perdigones de la escopeta.
El menor, identificado como F., de 13 años, cayó herido tras el brutal ataque de G.D.. Pudo ser asistido por una de sus compañeras que lo levantó y llevó hasta el Samco ubicado a pocos metros de la escuela.
Luego de recibir los primeros auxilios en San Cristóbal, el nene fue trasladado a un centro de salud de la ciudad de Rafaela donde lo estabilizaron para posteriormente derivarlo al Hospital Dr. Orlando Alassia de Santa Fe.
“El paciente ingresó en el día de ayer a las 12.40 derivado desde la ciudad de Rafaela en un operativo de logística impecable. Llegó en condiciones óptimas, lúcido, clínicamente estable”, informó hoy el director del hospital, Pablo Ledesma.
Valeria, tía del chico, habló desde la puerta del centro de salud a la espera del nuevo parte médico y detalló que F. presenta lesiones en el rostro, en la zona de la tráquea, en el ojo izquierdo y en el abdomen.
“No preguntó por Ian. Escuchó que había fallecido un compañero, pero no podemos decirle nada. Está contenido por profesionales psicológicos. No sabe que Ian murió”, reveló la tía del nene y expresó: “No tiene dimensión de lo que pasó, preguntó por sus abuelos, por sus hermanos. No tenemos palabras, verlo así es un shock”.
De acuerdo con lo indicado por el director del hospital, F. presenta heridas superficiales producto de los disparos, que no revisten gravedad ni comprometen órganos vitales. Actualmente permanece internado en una sala de cuidados especiales, donde recibe monitoreo constante y seguimiento clínico. “No presenta ninguna complicación, salvo las lesiones ocasionadas por los perdigones”, precisó Ledesma.
A menos de 24 horas de su ingreso al hospital, el médico destacó una “muy buena evolución de su estado clínico”, aunque aclaró que todavía es prematuro pensar en el alta médica.
En paralelo, indicó el equipo de salud trabaja particularmente en la contención emocional tanto del menor como de su familia. “La jefa del servicio de salud mental intervino de manera directa para realizar un abordaje integral", informó.
F. es uno de los alumnos heridos durante la balacera en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de la localidad de San Cristóbal, donde G.D., de 15 años, ingresó armado con una escopeta y disparó contra sus compañeros, matando en el lugar a Ian Cabrera, de 13 años.
Otros siete estudiantes resultaron heridos. Según se informó, muchos de ellos se lastimaron cuando buscaban escapar de los disparos a las corridas.
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