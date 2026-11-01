Mauro Szeta reveló detalles escabrosos del femicidio de Nancy Godoy: "La torturaron"
El periodista de policiales estuvo presente en La noche de Mirtha dónde profundizó en el aberrante crimen de la docente rural en Corrientes.
Durante su paso por La noche de Mirtha (El Trece), el periodista especializado en policiales Mauro Szeta sacudió al programa al relatar los estremecedores y crudos detalles que arrojó la investigación sobre el femicidio de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años hallada sin vida en un paraje de Esquina, Corrientes, tras permanecer 19 días desaparecida.
Szeta catalogó el crimen como un hecho cometido "de una manera descomunal" y expuso datos reveladores de la autopsia preliminar y de la reconstrucción judicial del caso. El cuerpo de la víctima presentaba un cuadro dantesco: numerosas heridas de arma blanca e indicios claros de tortura física. De acuerdo con los peritajes forenses, la cantidad y tipología de los cortes sugieren el uso de más de un arma y la participación de varios atacantes, hipótesis respaldada por el hallazgo de diversos perfiles de ADN en el cuerpo de la docente.
Mauro Szeta reveló detalles escabrosos del femicidio de Nancy Godoy: "Fue de una manera descomunal"
Uno de los datos más macabros y escalofriantes aportados por el periodista apunta al ensañamiento con una de las extremidades de la víctima. Godoy sufrió una lesión gravísima que derivó en la amputación de su mano izquierda. La principal línea investigativa sostiene que los asesinos le provocaron esta herida específicamente para anular los sistemas biométricos y impedirle abrir el patrón de desbloqueo de su teléfono celular o bien intentar forzarla a hacerlo antes de asesinarla.
Szeta reconstruyó el contexto de vulnerabilidad en el que vivía Nancy, quien debía atravesar largos tramos en camioneta y a caballo para llegar a una escuela rural carente de infraestructura básica. Debido al aislamiento, solía pernoctar en el puesto de una estancia perteneciente a Rosa Leguizamón, hoy convertida en la principal sospechosa bajo la carátula de homicidio simple, acusada de haber "entregado" a la docente.
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Actualmente, hay cinco personas detenidas:
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Tres hombres imputados formalmente por femicidio.
Rosa Leguizamón, detenida por homicidio simple (sospechosa de encubrimiento e instigación/entrega).
Un quinto individuo, arrestado bajo la acusación de falso testimonio.
La Justicia aguarda los resultados definitivos de los peritajes genéticos complementarios para terminar de cerrar el círculo sobre los partícipes materiales de un crimen que conmocionó al país.
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