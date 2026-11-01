Mauro Szeta reveló detalles escabrosos del femicidio de Nancy Godoy: "La torturaron"

Szeta catalogó el crimen como un hecho cometido "de una manera descomunal" y expuso datos reveladores de la autopsia preliminar y de la reconstrucción judicial del caso. El cuerpo de la víctima presentaba un cuadro dantesco: numerosas heridas de arma blanca e indicios claros de tortura física. De acuerdo con los peritajes forenses, la cantidad y tipología de los cortes sugieren el uso de más de un arma y la participación de varios atacantes, hipótesis respaldada por el hallazgo de diversos perfiles de ADN en el cuerpo de la docente.