Caso Nancy Godoy: buscan rescatar información del celular de la maestra asesinada en Corrientes

Por el momento, no se logró recuperar la totalidad del contenido del teléfono, por lo que las tareas periciales continúan.

Según informó El Litoral de Corrientes, Briend también reveló los hallazgos del Instituto Médico Forense. El organismo informó que los restos encontrados no correspondían a un cuerpo completo, sino a partes cadavéricas con sectores faltantes, un dato que impactó fuertemente a los allegados.

La información generó un fuerte impacto entre los familiares de Nancy, quienes solicitaron acompañamiento psicológico al área de atención a las víctimas de la Fiscalía.

La investigación también contempla nuevos estudios complementarios que serán realizados por especialistas de la Facultad de Medicina de Corrientes y de la Universidad de Córdoba, cuyos equipos colaboran con los análisis genéticos y forenses.

En cuanto a las posibles motivaciones del crimen, el abogado señaló que una de las hipótesis que cobra fuerza es que la violencia ejercida contra la docente podría haber estado relacionada con el intento de ocultar otro delito. No obstante, aclaró que la querella no descarta otros escenarios.

"Nosotros nos inclinamos por las dos posibilidades",sostuvo Briend, al referirse a la posibilidad de que se haya cometido un crimen y de que existan otros hechos delictivos vinculados que todavía deben esclarecerse.

Desde la representación de la familia consideran que existen elementos que comprometerían a las personas imputadas. Sin embargo, la responsabilidad penal de cada una deberá establecerse a partir de las pruebas reunidas y de los resultados de las medidas que continúan en desarrollo.