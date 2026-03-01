Javier Milei insultó a opositores: "Manga de chorros, por eso tienen a su líder presa"

Cumpliendo con el Artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación tiene el deber y la atribución de brindar un mensaje anual ante la Asamblea Legislativa. En este discurso, transmitido por cadena nacional, el mandatario debe dar cuenta del estado general de la Nación, repasar las reformas impulsadas y proponer la agenda de leyes que considera prioritarias para el desarrollo del país. Se trata de una tradición que cumple más de 160 años, habiéndose iniciado en 1862, y que en los últimos 40 años de democracia ha mantenido una asistencia perfecta por parte de todos los jefes de Estado.