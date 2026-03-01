Javier Milei insultó a opositores: "Manga de chorros, por eso tienen a su líder presa"
Durante la apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei apuntó contra la oposición, cuestionó la justicia social y lanzó duros insultos en su discurso.
El presidente Javier Milei, fiel a su estilo desde la llegada al poder, protagonizó un fuerte cruce discursivo durante la inauguración del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso, donde apuntó con dureza contra la oposición y volvió a cuestionar el concepto de justicia social.
En medio de su exposición, el mandatario lanzó: “La Justicia social es un robo, ignorantes, delincuentes, por eso tienen a la suya presta”. La frase generó reacciones inmediatas dentro del recinto y rápidamente se viralizó en redes sociales. Lejos de moderar el tono, el jefe de Estado redobló la apuesta y continuó con los cuestionamientos hacia los sectores opositores.
“Sigan mintiendo manga de ladrones, manga de chorros. Y su líder va a seguir presa, porque es una chorra. Porque fueron los más chorros de la historia”, insistió Milei a los gritos desde el estrado mientras una parte de los presentes aplaudía el insólito momento que se estaba viviendo.
El insulto de Javier Milei para los opositores: "Manga de chorros, por eso tienen a su líder presa"
Las expresiones marcaron uno de los momentos más tensos del discurso presidencial, en una jornada que ya estaba atravesada por la interna política y el clima de confrontación en el Congreso. El mensaje del Presidente dejó en claro que mantendrá un tono combativo frente a la oposición en el inicio del nuevo período legislativo, en el que buscará avanzar con su agenda de reformas que vienen complicando el andar de la sociedad y afectando directamente en el día a día de las personas.
Los detalles de la Asamblea Legislativa
El presidente Javier Milei habla este domingo 1° de marzo, en el marco de la Asamblea Legislativa por la inauguración del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que se trasmitirá en cadena nacional.
Cumpliendo con el Artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación tiene el deber y la atribución de brindar un mensaje anual ante la Asamblea Legislativa. En este discurso, transmitido por cadena nacional, el mandatario debe dar cuenta del estado general de la Nación, repasar las reformas impulsadas y proponer la agenda de leyes que considera prioritarias para el desarrollo del país. Se trata de una tradición que cumple más de 160 años, habiéndose iniciado en 1862, y que en los últimos 40 años de democracia ha mantenido una asistencia perfecta por parte de todos los jefes de Estado.
