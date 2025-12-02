El violento choque en La Plata que pudo terminar en tragedia: una casa se salvó de milagro

El dueño de la casa, todavía atónito, aseguró que la camioneta habría impactado directamente contra su vivienda si no hubiese sido frenada por las columnas. “Si no era por los palos de internet, me rompía toda la casa”, expresó en diálogo con un medio local, señalando que la estructura de la propiedad no habría resistido semejante golpe. Además, confirmó que el conductor estaba tan alcoholizado que apenas podía mantenerse de pie, motivo por el cual la policía procedió a detenerlo.