Emerenciano Sena rompió el silencio en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Durante su exposición, también se refirió al rol de las mujeres dentro de su movimiento social, asegurando que siempre tuvieron igualdad de participación. “Las mujeres son las mejores trabajadoras. Me dio satisfacción encontrar personas que se comprometen”, dijo, intentando mostrar una postura de respeto hacia ellas. Aunque luego agregó una frase que generó incomodidad en la sala: “Las mujeres no tienen que ser víctimas de la violencia. Pero el cuerpo de la mujer no está hecho para el trabajo rudo que hacemos nosotros los hombres”.

cecilia

Sena destacó que dentro de su agrupación logró capacitar a mujeres en tareas tradicionalmente masculinas: “Tuve mujeres especializadas en electricidad, carpintería, colocación de cerámicos, cañerías... mujeres que demostraron que podían hacerlo”.

Hacia el final, volvió a remarcar sus raíces y su cercanía con los sectores más humildes. “Siempre dije a los compañeros: véanme como el rey de los crotos. Ustedes son crotos, yo también soy croto. Soy el croto que más entendió nuestro problema. Nos juntamos durante años hasta que decidimos construir el barrio. No para hacer un asentamiento, sino para demostrar que éramos capaces”, cerró su testimonio, mientras el tribunal seguía atento cada palabra del hombre acusado de integrar el núcleo central del crimen que conmocionó al país.