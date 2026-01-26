Emergencia en Punta del Este: una familia fue salvada tras el vuelco de su lancha
Un dramático episodio ocurrió frente al puerto esteño, donde siete personas fueron rescatadas gracias a la rápida reacción de particulares y la intervención de la Prefectura Naval uruguaya.
Un momento de extrema tensión se vivió en las aguas de Punta del Este cuando una lancha de pequeño porte se dio vuelta de campana en la zona de Boca Grande, muy cerca de la escollera del puerto. A bordo viajaba una familia argentina integrada por siete personas, incluidos dos menores de apenas 14 y 2 años, que quedaron a la deriva tras el vuelco total de la embarcación.
La situación, que pudo haber terminado en tragedia, derivó en un amplio operativo de rescate que combinó la acción espontánea de civiles con la posterior asistencia de las autoridades marítimas. El accidente ocurrió ante la mirada de bañistas y navegantes que se encontraban en la zona. Según se observa en los videos que circularon en redes sociales, la lancha perdió estabilidad y volcó por completo, dejando a todos sus ocupantes en el agua.
En ese contexto crítico, dos personas que se desplazaban en una moto de agua advirtieron la emergencia y se acercaron de inmediato para prestar ayuda. Su intervención fue clave en los primeros minutos, cuando los tripulantes luchaban por mantenerse a flote. Las imágenes difundidas por el usuario @daantesito muestran cómo la moto acuática permitió subir a varios integrantes de la familia, que fueron alejados del punto del siniestro hasta un lugar más seguro.
Minutos después, un yate que navegaba por el área también detectó la situación y se sumó al rescate. La embarcación mayor se aproximó con precaución y logró subir a bordo a todos los afectados, resguardándolos mientras se daba aviso a la Prefectura Nacional Naval de Uruguay.
El periodista uruguayo Marcelo Umpierrez describió el procedimiento a través de sus redes sociales, aportando detalles del cierre del operativo. “Me llegó el video en el que un yate se acerca y los tripulantes rescatan a una familia que se había caído al mar tras darse una vuelta de campana la lancha de pequeño porte en la que navegaban. Todos fueron subidos abordo del yate y luego Prefectura remolcó la lancha a puerto”, relató sobre lo ocurrido.
Una vez que la Prefectura tomó intervención formal, se confirmó que ninguno de los integrantes de la familia había sufrido lesiones, pese al susto y a la peligrosidad del episodio. El personal de la fuerza procedió entonces al remolque de la lancha siniestrada, que fue trasladada hasta la explanada del puerto para su resguardo y posterior evaluación.
El hecho generó una fuerte repercusión tanto entre los testigos presenciales como en redes sociales, donde los videos del rescate se multiplicaron rápidamente. Más allá del impacto visual, el episodio volvió a poner en foco la importancia de las medidas de seguridad en la navegación recreativa y el valor de la rápida solidaridad de quienes, sin dudarlo, actuaron para evitar una tragedia mayor en uno de los puntos turísticos más concurridos del verano uruguayo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario