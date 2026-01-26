Emergencia en Punta del Este: una familia fue salvada tras el vuelco de su lancha

Una vez que la Prefectura tomó intervención formal, se confirmó que ninguno de los integrantes de la familia había sufrido lesiones, pese al susto y a la peligrosidad del episodio. El personal de la fuerza procedió entonces al remolque de la lancha siniestrada, que fue trasladada hasta la explanada del puerto para su resguardo y posterior evaluación.

El hecho generó una fuerte repercusión tanto entre los testigos presenciales como en redes sociales, donde los videos del rescate se multiplicaron rápidamente. Más allá del impacto visual, el episodio volvió a poner en foco la importancia de las medidas de seguridad en la navegación recreativa y el valor de la rápida solidaridad de quienes, sin dudarlo, actuaron para evitar una tragedia mayor en uno de los puntos turísticos más concurridos del verano uruguayo.