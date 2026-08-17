Video: así quedó la casa que está junto a la central eléctrica que se incendió en La Plata

El escenario que encontraron los equipos de emergencia mostró la dimensión que había alcanzado el fuego durante la madrugada. Mientras los bomberos combatían las llamas en la central, la vivienda lindera quedó expuesta a las consecuencias de la explosión y del intenso operativo desplegado para controlar el siniestro.

La situación fue todavía más compleja porque la zona permanecía sin suministro de agua. Ante la necesidad de continuar con las tareas de enfriamiento y extinción, los bomberos debieron recurrir a una alternativa de emergencia. En medio del operativo, los bomberos se quedaron sin agua y tuvieron que utilizar el agua de la pileta de la vivienda ubicada junto a la planta para poder continuar combatiendo el incendio.

La decisión permitió mantener las tareas durante una emergencia que se extendió por varias horas. El uso del agua disponible en el inmueble se convirtió en un recurso fundamental para los bomberos mientras avanzaban sobre los distintos focos y buscaban evitar que el fuego continuara propagándose.

El operativo se desarrolló en un contexto especialmente complejo: además de las llamas y la explosión del transformador, el apagón había dejado sin energía a una amplia zona de La Plata. Tolosa, Ringuelet, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet fueron algunas de las zonas alcanzadas por la interrupción del servicio.