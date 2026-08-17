Video: así quedó la casa que está junto a la central eléctrica que se incendió en La Plata
El incendio provocó graves daños en una vivienda lindera a la planta de Tolosa. Una pared de siete metros que separaba ambos predios colapsó.
El incendio que se desató durante la madrugada en una central eléctrica de Tolosa no solo provocó un apagón que afectó a gran parte de La Plata y localidades cercanas. La violencia del siniestro también generó importantes daños en una vivienda ubicada prácticamente al lado de la instalación donde se produjo la explosión.
El fuego comenzó alrededor de las 3 de la madrugada, sobre la calle 9, entre 527 y 528, y rápidamente adquirió una magnitud que obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Al menos cuatro dotaciones de bomberos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, mientras la explosión de un transformador perteneciente a Edelap provocaba la interrupción del suministro eléctrico en diferentes sectores.
Con el paso de las horas comenzaron a conocerse las consecuencias que el incendio dejó en las inmediaciones de la central. Una de las situaciones más impactantes se registró en la vivienda ubicada junto a la planta: una pared de aproximadamente siete metros de altura que separaba la central eléctrica de la casa colapsó como consecuencia del siniestro.
Así quedó la casa después del incendio en La Plata
El derrumbe de la pared dejó expuesto el sector de la vivienda que lindaba directamente con la central eléctrica. La estructura que funcionaba como división entre ambos terrenos cedió durante el incendio y terminó desplomándose, convirtiéndose en uno de los principales daños materiales provocados por la emergencia.
La cercanía entre la casa y la instalación eléctrica hizo que el impacto del incendio fuera particularmente importante para sus habitantes. El muro de siete metros constituía una barrera física entre la vivienda y la central, por lo que su caída modificó por completo el límite entre ambos espacios.
El escenario que encontraron los equipos de emergencia mostró la dimensión que había alcanzado el fuego durante la madrugada. Mientras los bomberos combatían las llamas en la central, la vivienda lindera quedó expuesta a las consecuencias de la explosión y del intenso operativo desplegado para controlar el siniestro.
La situación fue todavía más compleja porque la zona permanecía sin suministro de agua. Ante la necesidad de continuar con las tareas de enfriamiento y extinción, los bomberos debieron recurrir a una alternativa de emergencia. En medio del operativo, los bomberos se quedaron sin agua y tuvieron que utilizar el agua de la pileta de la vivienda ubicada junto a la planta para poder continuar combatiendo el incendio.
La decisión permitió mantener las tareas durante una emergencia que se extendió por varias horas. El uso del agua disponible en el inmueble se convirtió en un recurso fundamental para los bomberos mientras avanzaban sobre los distintos focos y buscaban evitar que el fuego continuara propagándose.
El operativo se desarrolló en un contexto especialmente complejo: además de las llamas y la explosión del transformador, el apagón había dejado sin energía a una amplia zona de La Plata. Tolosa, Ringuelet, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet fueron algunas de las zonas alcanzadas por la interrupción del servicio.
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