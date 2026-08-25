Un trabajador municipal murió aplastado por un camión de basura y detuvieron a su compañero

Cordero volvió a accionar la palanca, esta vez para bajar la tolva y retirarse del predio. Por motivos que todavía se intentan determinar, Tejeda se encontraba detrás de la unidad y quedó atrapado cuando el mecanismo descendió.

Al advertir lo ocurrido, sus compañeros volvieron a levantar la tolva y el cuerpo de Tejeda cayó detrás del vehículo. La situación generó desesperación entre los trabajadores, que inmediatamente pidieron asistencia. Sin embargo, el impacto le provocó la muerte de manera instantánea.

Los investigadores ahora buscan determinar qué hacía Tejeda en ese lugar en el momento en que comenzó a bajar la tolva. Una de las hipótesis que se intenta establecer es si quiso revisar si había quedado alguna bolsa dentro del camión, si intentó retirar algún residuo o si realizó alguna maniobra imprevista que terminó provocando que quedara aprisionado.

La causa quedó a cargo del fiscal Hugo Herrera, quien ordenó la detención de Cordero. El hombre fue imputado por homicidio culposo.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar qué ocurrió segundos antes del descenso de la tolva. Según la información aportada, Cordero y Cáceres habrían advertido a Tejeda que se apartara después de accionar la palanca.