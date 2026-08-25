Un trabajador municipal murió aplastado por un camión de basura y detuvieron a su compañero
Tenía 32 años y quedó atrapado mientras descargaban residuos en un basural de la localidad santiagueña Fernández. La Justicia investiga cómo ocurrió el accidente.
David Manuel Tejeda, un trabajador municipal de 32 años murió aplastado por el mecanismo compactador de un camión recolector en Fernández, Santiago del Estero. El fatal episodio ocurrió en el basural del paraje Mistol y generó una fuerte conmoción entre sus familiares, compañeros y vecinos.
El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 de este lunes, cuando los trabajadores arribaron al predio para descargar los residuos domiciliarios que habían recogido previamente. Según especificaron, se trataba de una tarea que realizaban de manera cotidiana.
El camión era conducido por Gonzalo Madrid, de 29 años, y junto a él viajaban tres empleados encargados de recolectar los residuos de las viviendas: Mariano Cáceres, de 27 años; Juan Miguel Cordero y David Manuel Tejeda, de 32.
Una vez dentro del basural, Madrid acomodó el vehículo para iniciar la descarga. De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, Cordero era quien debía operar las palancas ubicadas detrás de la cabina para accionar el sistema de descarga.
El trabajador activó el mecanismo y la tolva se elevó para permitir que los residuos fueran expulsados del camión. La maniobra se había realizado en reiteradas oportunidades y formaba parte de la rutina laboral.
Cordero volvió a accionar la palanca, esta vez para bajar la tolva y retirarse del predio. Por motivos que todavía se intentan determinar, Tejeda se encontraba detrás de la unidad y quedó atrapado cuando el mecanismo descendió.
Al advertir lo ocurrido, sus compañeros volvieron a levantar la tolva y el cuerpo de Tejeda cayó detrás del vehículo. La situación generó desesperación entre los trabajadores, que inmediatamente pidieron asistencia. Sin embargo, el impacto le provocó la muerte de manera instantánea.
Los investigadores ahora buscan determinar qué hacía Tejeda en ese lugar en el momento en que comenzó a bajar la tolva. Una de las hipótesis que se intenta establecer es si quiso revisar si había quedado alguna bolsa dentro del camión, si intentó retirar algún residuo o si realizó alguna maniobra imprevista que terminó provocando que quedara aprisionado.
La causa quedó a cargo del fiscal Hugo Herrera, quien ordenó la detención de Cordero. El hombre fue imputado por homicidio culposo.
Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar qué ocurrió segundos antes del descenso de la tolva. Según la información aportada, Cordero y Cáceres habrían advertido a Tejeda que se apartara después de accionar la palanca.
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