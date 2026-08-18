Vecinos incendiaron un kiosco narco en Florencio Varela tras el asesinato de dos jóvenes
Según denunciaron las víctimas no tenían ninguna relación con la venta de drogas y habrían sido atacadas por error, lo que generó enojo. La causa sigue sin detenidos.
La conmoción y la bronca atraviesan al barrio San Francisco, en Florencio Varela, tras el asesinato a balazos de dos jóvenes: un grupo de vecinos decidió avanzar por mano propia y prendió fuego una vivienda señalada como kiosco narco, ubicada a metros de la escena del crimen.
El episodio ocurrió entre la tarde y la noche del sábado, a pocos metros del lugar donde fueron asesinados Ariel Machi y Franco Javier Herrera.
En el barrio circula con fuerza la versión de quelos disparos estaban dirigidos a otra vivienda cercana, denunciada de manera informal por residentes como un lugar ligado a la venta de drogas. Esa lectura alimentó la indignación de una parte de la comunidad y empujó la protesta frente a la casa incendiada.
La protesta comenzó como una concentración espontánea frente a la casa apuntada desde hace tiempo por vecinos de la zona. Con el correr de las horas, parte de los presentes prendió fuego la propiedad, que terminó destruida por las llamas. En redes sociales circularon videos del incendio, mientras la policía acudió al sector para intentar dispersar a quienes seguían en el lugar.
El doble crimen que desató la furia barrial
El episodio ocurrió el jueves antes de las 21 en la calle 1325, entre 1344 y 1348, y abrió una investigación judicial que hasta el momento no tiene detenidos.
Según informó Infosur, las víctimas se encontraban frente a la casa de uno de ellos cuando una Volkswagen Suran gris frenó en el lugar. Desde el interior del vehículo, al menos uno de los ocupantes abrió fuego contra el grupo y luego escapó.
En el lugar murió Ariel Machi, de 28 años, quien recibió disparos en la pierna izquierda y en el abdomen, de acuerdo con el parte policial citado por el medio local. El otro fallecido fue Franco Javier Herrera, de 23 años, dueño de la vivienda frente a la que ocurrió el ataque. Recibió heridas en el estómago y la espalda. Su padre lo trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Mi Pueblo, junto con otro de los heridos, pero Herrera murió al día siguiente como consecuencia de las lesiones.
Sebastián Ortiz, de 25 años, fue el tercer joven que resultó atacado y recibió disparos en la espalda y el abdomen. Tras haber sido operado, sigue hospitalizado en condición crítica. Entre los vecinos del barrio, la situación de Ortiz genera inquietud, mientras continúaban las especulaciones acerca de la causa del ataque y el miedo.
Versiones recogidas entre vecinos y difundidas por medios locales sostienen que los atacantes habrían confundido el objetivo: el verdadero blanco sería una persona relacionada con el kiosco narco que funciona en ese mismo sector del barrio. Esta hipótesis refuerza la sensación de indefensión que denuncian los habitantes, quienes aseguran convivir desde hace tiempo con amenazas, balaceras y disputas entre grupos delictivos.
El parte oficial de la Policía de Florencio Varela indicó que el personal llegó al lugar tras una alerta al 911 por detonaciones de arma de fuego y posible presencia de heridos. Al arribar, los efectivos encontraron a Machi sin vida. En paralelo, Herrera y Ortiz ya habían sido llevados por familiares al centro de salud. La investigación quedó bajo intervención de la UFIJ N° 6, con tareas del Grupo de Trabajo Operativo de comisarías y conocimiento del jefe de la Sub DDI Varela.
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