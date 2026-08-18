Vecinos incendiaron un kiosco narco en Florencio Varela tras el asesinato de dos jóvenes

Según informó Infosur, las víctimas se encontraban frente a la casa de uno de ellos cuando una Volkswagen Suran gris frenó en el lugar. Desde el interior del vehículo, al menos uno de los ocupantes abrió fuego contra el grupo y luego escapó.

Franco Herrera y Ariel Machi, víctimas.

En el lugar murió Ariel Machi, de 28 años, quien recibió disparos en la pierna izquierda y en el abdomen, de acuerdo con el parte policial citado por el medio local. El otro fallecido fue Franco Javier Herrera, de 23 años, dueño de la vivienda frente a la que ocurrió el ataque. Recibió heridas en el estómago y la espalda. Su padre lo trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Mi Pueblo, junto con otro de los heridos, pero Herrera murió al día siguiente como consecuencia de las lesiones.

Sebastián Ortiz, de 25 años, fue el tercer joven que resultó atacado y recibió disparos en la espalda y el abdomen. Tras haber sido operado, sigue hospitalizado en condición crítica. Entre los vecinos del barrio, la situación de Ortiz genera inquietud, mientras continúaban las especulaciones acerca de la causa del ataque y el miedo.

Versiones recogidas entre vecinos y difundidas por medios locales sostienen que los atacantes habrían confundido el objetivo: el verdadero blanco sería una persona relacionada con el kiosco narco que funciona en ese mismo sector del barrio. Esta hipótesis refuerza la sensación de indefensión que denuncian los habitantes, quienes aseguran convivir desde hace tiempo con amenazas, balaceras y disputas entre grupos delictivos.

El parte oficial de la Policía de Florencio Varela indicó que el personal llegó al lugar tras una alerta al 911 por detonaciones de arma de fuego y posible presencia de heridos. Al arribar, los efectivos encontraron a Machi sin vida. En paralelo, Herrera y Ortiz ya habían sido llevados por familiares al centro de salud. La investigación quedó bajo intervención de la UFIJ N° 6, con tareas del Grupo de Trabajo Operativo de comisarías y conocimiento del jefe de la Sub DDI Varela.