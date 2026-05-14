Video: atropelló a un joven, lo dejó grave y escapó
La víctima fue embestida por un auto que circulaba a alta velocidad y la familia pide ayuda para dar con el paradero del conductor que se dio a la fuga.
Un joven permanece internado en grave estado luego de haber sido atropellado por un automovilista que escapó sin asistirlo en la localidad bonaerense de San Justo. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 10 de mayo y, hasta el momento, el conductor continúa prófugo.
La víctima fue identificada como Elías Coleur, quien debió ser operado de urgencia a raíz de las severas heridas sufridas tras el impacto. Según trascendió, el joven fue embestido por un Peugeot gris oscuro que circulaba a alta velocidad y que, producto de la violencia del choque, lo levantó por el aire antes de darse a la fuga.
Según relató Daiana, esposa de Elías, el hecho se produjo cuando el hombre cruzaba la avenida tras despedir a un amigo luego de la fiesta de 18 años de su hijo. “Mi marido está en estado crítico, tuvo un traumatismo de cráneo y hematomas. Lo que necesitamos es encontrar a la persona que lo atropelló, que aparezca la patente”, expresó en diálogo con TN.
La familia recorrió la zona en busca de cámaras de seguridad y videos que permitan reconstruir el recorrido del vehículo. “Los videos que están viendo los encontramos nosotras. Mis amigas y mi familia recorrimos todas las cuadras por donde este conductor circuló”, detalló.
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, a cargo de Evangelina Sánchez. La fiscal solicitó testigos y la revisión de registros fílmicos de la zona. No obstante, según expuso la esposa de la víctima, hasta el momento no recibió nuevas respuestas oficiales. “Necesito que la fiscal me ayude, sé que ella me va a ayudar y que vamos a encontrar la patente”, insistió Daiana, quien también pidió colaboración al municipio y al Ministerio de Seguridad para agilizar la pesquisa sobre las cámaras públicas y privadas del sector.
El informe médico indicó que Elías presenta lesiones severas y permanece internado en estado crítico. “En la historia clínica del hospital dice: ‘Voló a más de diez metros’. Mi marido pesa cien kilos, mide dos metros. Levantó en impacto a una persona grande y corpulenta”, describió su esposa, quien remarcó la gravedad del siniestro y la velocidad a la que circulaba el automóvil.
La familia convocó a los vecinos a acercarse este jueves 14 de mayo a las 16 al lugar del hecho para solicitar testigos y datos que ayuden a identificar al vehículo involucrado.
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