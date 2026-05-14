La inusual razón por la que puede caer aguanieve en el Gran Buenos Aires

El avance de este frente frío provocará que el sábado 16 se presente como un día mayormente gris e inestable en el AMBA. Se espera que, entre el mediodía y el inicio de la noche, se registren lluvias y chaparrones aislados acompañados de un notorio descenso de temperatura. Si bien hará mucho frío, el pronóstico no anticipa la caída de aguanieve ni de copos de nieve para el Gran Buenos Aires.