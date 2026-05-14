La inusual razón por la que puede caer aguanieve en el Gran Buenos Aires
Una fuerte masa de aire polar ingresará al país de cara al fin de semana. Aclaramos las dudas: ¿hay chances reales de aguanieve en el AMBA?
Este jueves 14 de mayo, las temperaturas experimentan una recuperación en la franja central y norte del país tras algunas jornadas otoñales. Sin embargo, este ascenso térmico es solo la antesala de un drástico cambio de clima: una nueva y potente masa de aire polar ingresará a la Argentina durante este fin de semana. ¿Habrá aguanieve?
¿Aguanieve en Buenos Aires? La realidad del pronóstico
Es muy común que la inminente llegada de aire gélido despierte la ilusión y los rumores sobre la inusual posibilidad de ver aguanieve en la ciudad, pero es importante guiarse por los datos oficiales para no generar falsas expectativas.
El avance de este frente frío provocará que el sábado 16 se presente como un día mayormente gris e inestable en el AMBA. Se espera que, entre el mediodía y el inicio de la noche, se registren lluvias y chaparrones aislados acompañados de un notorio descenso de temperatura. Si bien hará mucho frío, el pronóstico no anticipa la caída de aguanieve ni de copos de nieve para el Gran Buenos Aires.
A partir del domingo 17, el frío polar se instalará por varios días. Para el lunes, la masa de aire advectada desde el sur se hará sentir con muchísima fuerza, dejando temperaturas mínimas en torno o por debajo de los 0 °C en diversas zonas del GBA y del interior provincial.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón será una galerna borrascosa que alterará los ánimos del AMBA
Dónde sí habrá nevadas durante este fin de semana
Mientras que en el territorio bonaerense y la Región Pampeana el fenómeno destacado serán las fuertes heladas, la nieve decorará los paisajes de otras latitudes. Según el modelo meteorológico, durante el sábado y la madrugada del domingo se registrarán nevadas en los siguientes puntos del país:
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Las zonas altas de la región de Cuyo.
La zona de cordillera y precordillera del NOA (Noroeste Argentino).
Las sierras de la provincia de San Luis.
Las sierras centrales de Córdoba.
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