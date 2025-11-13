Empresario inmobiliario de Pinamar se quitó la vida en el centro comercial de Costa Esmeralda

Cómo salió a la luz el caso

El sitio Pinamar Diario informó que la familia del empresario reportó su desaparición tras descubrir que el amigo mencionado por no había estado en la playa el miércoles a la noche.

Efectivos policiales entrevistaron al amigo del empresario y luego se dirigieron a su inmobiliaria, donde se produjo el hallazgo.

Por el momento no se difundió el nombre del empresario ni qué fiscalía que investiga el caso, pero se supone que habrá una autopsia correspondiente tras el hallazgo del cuerpo para corroborar no sólo la causa del deceso sino también las circunstancias.