Empresario inmobiliario de Pinamar se quitó la vida en el centro comercial de Costa Esmeralda
La Policía bonaerense investiga las circunstancias previas a la muerte del hombre de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su oficina.
La Policía bonaerense descubrió este jueves el cuerpo de un empresario de 42 años que se quitó la vida en su oficina del centro comercial de Costa Esmeralda, a 20 kilómetros de Pinamar.
Horas antes de su muerte, el hombre le había dicho a su familia que un amigo se había encallado en la playa y necesitaba su ayuda para salir, por lo que salió en su camioneta el miércoles a la noche. Ese fue el último momento en que sus seres queridos lo vieron con vida.
Fuentes policiales detallaron que para las 8.30 de este jueves el cuerpo del empresario fue hallado con una soga al cuello en su oficia de la inmobiliaria de Costa Esmeralda que era su centro de operaciones.
La camioneta, una RAM negra, estaba estacionada a pocos metros, afuera del edificio ubicado en el Partido de la Costa.
Aunque Costa Esmeralda forma parte del Partido de la Costa, su mayor interacción es con el público y las autoridades de Pinamar, a sólo 20 kilómetros de distancia. Eso incluye el día a día de su población estable, así como también la explotación del turismo -sobre todo en verano- y el desarrollo inmobiliario y de infraestructura.
Cómo salió a la luz el caso
El sitio Pinamar Diario informó que la familia del empresario reportó su desaparición tras descubrir que el amigo mencionado por no había estado en la playa el miércoles a la noche.
Efectivos policiales entrevistaron al amigo del empresario y luego se dirigieron a su inmobiliaria, donde se produjo el hallazgo.
Por el momento no se difundió el nombre del empresario ni qué fiscalía que investiga el caso, pero se supone que habrá una autopsia correspondiente tras el hallazgo del cuerpo para corroborar no sólo la causa del deceso sino también las circunstancias.
