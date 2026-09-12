No solo afecta a familias: la morosidad de las empresas se multiplicó en dos años

La CAMe presentó reclamos ante la situación de las pymes

De hecho, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que agrupa esencialmente a pymes y comercios, advirtió recientemente que desde el Gobierno Nacional “falta una política hacia el sector pyme", sector que más sufre el impacto de la caída del consumo.

Su vocero, Salvador Femeinia, aseguró recientemente que “estamos en un momento complicado por la baja del consumo” y atribuyó esa situación a “la restricción que existe sobre la posibilidad de consumir”; es decir, al fuerte deterioro del nivel de compra de los salarios.

“Eso realmente afecta a todo el comercio pyme y también a la industria, porque buena parte de lo que produce la industria pyme está destinado al mercado interno. Y, al no haber demanda en el comercio, tampoco hay demanda para la industria”, señaló.

Los últimos datos relevados por esa entidad empresarial muestran que las ventas minoristas cayeron 0,2% interanual en agosto y acumularon una baja de 2,4% en los primeros ocho meses del año, lo que explica, aunque sea parcialmente, el mayor endeudamiento y morosidad en el sector.