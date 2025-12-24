En qué horario funcionan los colectivos en Nochebuena

Además, durante el feriado navideño, se espera una disminución considerable en la cantidad de unidades disponibles, lo que podría generar mayor tiempo de espera en las paradas. Este esquema reducido responde a la menor cantidad de pasajeros que suelen movilizarse en estas fechas, pero también al derecho de descanso de los trabajadores del transporte público.

Horarios de los trenes para este miércoles 24 de diciembre

Los trenes del AMBA tendrán horarios reducidos durante las fiestas. El 24 y 31 de diciembre funcionarán como sábados (último tren a las 23:50), mientras que el 25 de diciembre y el 1° de enero, como domingos y feriados (hasta las 21:00). Se recomienda consultar los horarios antes de viajar.