VTV: el valor de la verificación y cuando vence en CABA

Los detalles de la VTV en CABA en el 2026

En comparación con febrero de 2026 el ajuste fue cercano al 20%. Para programar la revisión hay que sacar turno online y presentar solo la documentación del dominio vehículo y recibo.

Tras la inspección se emite un informe: Apto cuando no hay fallas y se otorga el certificado; Condicional si detectan desperfectos leves y se dispone un plazo de 60 días hábiles para la re-verificación sin cargo; Rechazado si las fallas son graves y el vehículo no puede circular hasta repararlas.

En CABA la autenticidad de la oblea se corrobora con el código QR en el parabrisas: al escanearlo aparecen los datos de la verificación.

Si el QR está ilegible por algún daño, el titular debe acudir a la planta donde se realizó la prueba para solicitar la reposición del adhesivo de forma gratuita durante el horario de atención.