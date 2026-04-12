VTV: el valor de la verificación y cuando vence en CABA
El Gobierno de Milei anunció cambios en los plazos y otros aspectos del sistema mediante el Decreto 139/2026. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control esencial para asegurar que los autos circulen en condiciones óptimas de seguridad. Su finalidad es prevenir accidentes y mejorar el tránsito en las carreteras, mediante la inspección de frenos, dirección, suspensión, luces y neumáticos en las plantas autorizadas.
En este marco, el Gobierno de Javier Milei oficializó cambios a través del Decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones en los plazos y en algunos aspectos del sistema de verificación, alterando la forma en que los conductores deberán cumplir con este trámite obligatorio.
Cuánto cuesta la VTV en CABA
En 2026 los plazos se fijan por el último número de patente: 2→28/2; 3→31/3; 4→30/4; 5→31/5; 6→30/6; 7→31/7; 8→31/8; 9→30/9; 0→31/10; 1→30/11.
Por ejemplo, un auto patentado en febrero de 2022 que cumple cuatro años en febrero deberá verificar según la terminación. Así evita multas por circular con la VTV vencida, que se considera falta grave.
El precio vigente en abril para la VTV en CABA es de $75.756,89 para automóviles y $28.484,61 para motos.
Los detalles de la VTV en CABA en el 2026
En comparación con febrero de 2026 el ajuste fue cercano al 20%. Para programar la revisión hay que sacar turno online y presentar solo la documentación del dominio vehículo y recibo.
Tras la inspección se emite un informe: Apto cuando no hay fallas y se otorga el certificado; Condicional si detectan desperfectos leves y se dispone un plazo de 60 días hábiles para la re-verificación sin cargo; Rechazado si las fallas son graves y el vehículo no puede circular hasta repararlas.
En CABA la autenticidad de la oblea se corrobora con el código QR en el parabrisas: al escanearlo aparecen los datos de la verificación.
Si el QR está ilegible por algún daño, el titular debe acudir a la planta donde se realizó la prueba para solicitar la reposición del adhesivo de forma gratuita durante el horario de atención.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario