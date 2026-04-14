Cuáles son las consecuencias de no tener la VTV al día: todos los detalles

En territorio bonaerense, las multas por circular sin este trámite pueden ir desde aproximadamente $568.800 hasta $1.896.000. En CABA, la sanción supera las 400 UF, lo que se traduce en cifras por encima de los $380.000.

En cuanto a los costos del trámite, en la Provincia de Buenos Aires la tarifa para autos de hasta 2.500 kg ronda los $97.000, mientras que los vehículos más pesados superan los $174.000. Las motos abonan cerca de $38.800.

Por su parte, en CABA, la verificación para autos particulares se ubica alrededor de $75.700 y para motos cerca de $28.400, incluyendo la inspección y la oblea. Más allá del aspecto económico, circular con la VTV vencida puede traer otras consecuencias: las autoridades pueden retener la licencia de conducir e impedir que el vehículo siga circulando hasta regularizar la situación.

Cómo saber cuándo te toca hacerla y quiénes están exentos

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la VTV para autos particulares se exige cuando el vehículo cumple 3 años o alcanza los 60.000 km. Si al finalizar el período no supera los 80.000 km, puede mantener una vigencia más prolongada.

En la Provincia de Buenos Aires, el requisito arranca antes: la primera revisión se hace a los 2 años desde el patentamiento y luego pasa a ser anual para los vehículos particulares.

La frecuencia también cambia según el uso: los autos privados suelen controlarse una vez por año, mientras que los destinados a transporte o servicios tienen revisiones más seguidas, que pueden volverse semestrales con el paso del tiempo.