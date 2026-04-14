Cuáles son las consecuencias de no tener la VTV al día: todos los detalles
Este trámite es obligatorio y certifica el correcto estado de frenos, neumáticos y luces, entre otros componentes. Descubrí los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio para poder circular, ya que revisa las condiciones mecánicas del vehículo y ayuda a prevenir problemas que puedan generar accidentes. Una vez dentro de los talleres autorizados, se inspecciona el estado de frenos, luces y neumáticos, entre otros componentes.
Por este motivo, no realizar la verificación en tiempo y forma puede derivar en multas importantes, debido a que se trata de una infracción considerada grave. Por eso, es fundamental que los conductores conozcan cuándo deben hacerla y cuánto cuesta, para evitar inconvenientes.
Consecuencias por circular con la VTV vencida y cuánto cuesta
El valor de las multas de tránsito se calcula en función de la Unidad Fija (UF), un parámetro que define cada jurisdicción y que, en la mayoría de los casos, se ajusta al precio del litro de nafta premium. Esto hace que los montos varían según la provincia o ciudad.
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la UF se estableció en $949,99 desde marzo de 2026 y se mantendrá vigente hasta septiembre del mismo año. En la Provincia de Buenos Aires, en cambio, el valor es más alto y alcanza los $1.896.
No tener al día la VTV es una infracción frecuente y, al mismo tiempo, una de las más caras. Las sanciones dependen de la gravedad y de si hay reincidencia, pero en todos los casos representan un gasto muy superior al costo de realizar la revisión.
En territorio bonaerense, las multas por circular sin este trámite pueden ir desde aproximadamente $568.800 hasta $1.896.000. En CABA, la sanción supera las 400 UF, lo que se traduce en cifras por encima de los $380.000.
En cuanto a los costos del trámite, en la Provincia de Buenos Aires la tarifa para autos de hasta 2.500 kg ronda los $97.000, mientras que los vehículos más pesados superan los $174.000. Las motos abonan cerca de $38.800.
Por su parte, en CABA, la verificación para autos particulares se ubica alrededor de $75.700 y para motos cerca de $28.400, incluyendo la inspección y la oblea. Más allá del aspecto económico, circular con la VTV vencida puede traer otras consecuencias: las autoridades pueden retener la licencia de conducir e impedir que el vehículo siga circulando hasta regularizar la situación.
Cómo saber cuándo te toca hacerla y quiénes están exentos
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la VTV para autos particulares se exige cuando el vehículo cumple 3 años o alcanza los 60.000 km. Si al finalizar el período no supera los 80.000 km, puede mantener una vigencia más prolongada.
En la Provincia de Buenos Aires, el requisito arranca antes: la primera revisión se hace a los 2 años desde el patentamiento y luego pasa a ser anual para los vehículos particulares.
La frecuencia también cambia según el uso: los autos privados suelen controlarse una vez por año, mientras que los destinados a transporte o servicios tienen revisiones más seguidas, que pueden volverse semestrales con el paso del tiempo.
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