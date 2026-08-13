Encontraron al psicólogo argentino que era buscado tras el terremoto en Colombia

No obstante, el psicólogo explicó que la confusión “surge a raíz de la preocupación de alguien que intentó contactarme, por lo que vio en las noticias del terremoto, a través de la red social de Facebook. Es una red social que la tengo solamente por un tema laboral. Se preocupó, dio la alarma, entonces empezó un medio, siguió otro medio”.

Incluso, contó que la alarma también afectó a un familiar suyo que había ocupado un cargo como cónsul en Colombia, por lo que había activado una alarma. Frente al alcance que tuvo la noticia, el hombre reconoció: “Es un shock y también es un calorcito al alma; yo nunca olvido Santa Cruz”.

“He trabajado por todo Santa Cruz, con la universidad, atendiendo muchos pacientes a lo largo de mucho tiempo, con el tema de trauma y adicciones, tengo muchos amigos, con los que frecuentemente hablo”, continuó el psicólogo al agregar: “Aprovecho para mandar un gran saludo a toda la gente de Las Heras, siempre los llevo en el corazón y en el recuerdo”.