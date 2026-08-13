Encontraron al psicólogo argentino que era buscado tras el terremoto en Colombia
Gonzalo Galván era buscado intensamente por su familia y en las últimas horas se confirmó que que no residía en la zona afectada por la catastrófe.
La incertidumbre por el paradero de Gonzalo Galván, un argentino que era buscado intensamente después del terremoto en Colombia, terminó en las últimas horas cuando se confirmó que fue hallado con vida.
Según la información obtenida por La Opinión Austral, todo se originó cuando una persona preocupada, tras ver las noticias sobre el terremoto, intentó ubicar a Galván por redes sociales y, al no lograrlo, alertó a otros familiares y periodistas.
“Me acabo de enterar hace una hora de que estaba en la etapa de los periódicos de Argentina y de Colombia”, relató Galván durante un diálogo con la Radio LU12 AM680. Aunque afirmó que ese día sintió “una pequeña réplica, mínima”, con un movimiento leve en el edificio durante unos 20 a 40 segundos.
El psicólogo aclaró que ni él ni su hija resultaron afectados porque viven lejos del epicentro. “Lo grave está en la zona de Pereira, en la zona de Cali, en Chocó, en Quibdó precisamente, en Medellín también; ahí sí la cosa está muy grave”, explicó.
De hecho, por la mañana del miércoles, María Victoria Patrignani, madre de Galván, relató que su primera reacción al enterarse del terremoto fue intentar comunicarse de inmediato con su hijo. “En principio me preocupé porque no sabía en qué zona había sido el terremoto. Entonces, inmediatamente lo llamé y se aclaró todo el asunto”, indicó.
No obstante, el psicólogo explicó que la confusión “surge a raíz de la preocupación de alguien que intentó contactarme, por lo que vio en las noticias del terremoto, a través de la red social de Facebook. Es una red social que la tengo solamente por un tema laboral. Se preocupó, dio la alarma, entonces empezó un medio, siguió otro medio”.
Incluso, contó que la alarma también afectó a un familiar suyo que había ocupado un cargo como cónsul en Colombia, por lo que había activado una alarma. Frente al alcance que tuvo la noticia, el hombre reconoció: “Es un shock y también es un calorcito al alma; yo nunca olvido Santa Cruz”.
“He trabajado por todo Santa Cruz, con la universidad, atendiendo muchos pacientes a lo largo de mucho tiempo, con el tema de trauma y adicciones, tengo muchos amigos, con los que frecuentemente hablo”, continuó el psicólogo al agregar: “Aprovecho para mandar un gran saludo a toda la gente de Las Heras, siempre los llevo en el corazón y en el recuerdo”.
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