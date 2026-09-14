VTV en CABA: el esquema de renovaciones obligatorias para el mes de septiembre

Qué cambió en la VTV desde septiembre de 2026

Desde este mes se implementó un nuevo esquema que permite que talleres y concesionarios habilitados puedan realizar la Verificación Técnica Obligatoria, además de las plantas que ya funcionaban bajo el sistema anterior.

Otra modificación importante está relacionada con el precio. Con la apertura del sistema, ya no existe una tarifa única obligatoria fijada por el Gobierno porteño para todos los prestadores. Cada establecimiento habilitado puede determinar el valor del servicio dentro del marco establecido por la normativa.

Como referencia, el esquema anterior tenía un valor de $96.968,19 para automóviles y $36.459,72 para motocicletas, aunque esos montos ya no funcionan como una tarifa obligatoria para los nuevos prestadores privados.

Consecuencias de circular con la VTV vencida

Tener la VTV vigente es un requisito para circular legalmente cuando el vehículo está alcanzado por la obligación. No realizar la inspección dentro del período correspondiente puede derivar en sanciones durante los controles.

Por eso, los conductores cuya patente termina en 9 deberían evitar esperar hasta los últimos días de septiembre para realizar el trámite. Contar con tiempo permite elegir entre los prestadores disponibles y solucionar eventuales desperfectos si el vehículo no supera la inspección.