VTV en CABA: el esquema de renovaciones obligatorias para el mes de septiembre
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es un control obligatorio que verifica que los autos y motos se encuentren en condiciones seguras para circular y cumplan con los límites establecidos para las emisiones contaminantes. Este trámite debe realizarse de forma periódica, aunque durante 2026 no alcanzará a todos los propietarios de vehículos.
Los cambios incorporados a la normativa vigente modificaron los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular en el caso de los vehículos 0 km y, además, mantuvieron el beneficio de la VTV gratuita para determinados grupos de personas.
De esta manera, muchos conductores podrán postergar el trámite o acceder a la revisión sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
¿Qué terminaciones de patente deben hacer la inspección?
El cronograma de la Ciudad determina el mes de verificación según el último número de la patente. Para septiembre, corresponde a los dominios terminados en 9.
El calendario anual establece que las patentes terminadas en 2 corresponden a febrero, las que terminan en 3 a marzo y así sucesivamente hasta llegar al número 9 en septiembre. Las terminadas en 0 tienen octubre como mes asignado y las que finalizan en 1 deben realizar el trámite en noviembre.
Qué cambió en la VTV desde septiembre de 2026
Desde este mes se implementó un nuevo esquema que permite que talleres y concesionarios habilitados puedan realizar la Verificación Técnica Obligatoria, además de las plantas que ya funcionaban bajo el sistema anterior.
Otra modificación importante está relacionada con el precio. Con la apertura del sistema, ya no existe una tarifa única obligatoria fijada por el Gobierno porteño para todos los prestadores. Cada establecimiento habilitado puede determinar el valor del servicio dentro del marco establecido por la normativa.
Como referencia, el esquema anterior tenía un valor de $96.968,19 para automóviles y $36.459,72 para motocicletas, aunque esos montos ya no funcionan como una tarifa obligatoria para los nuevos prestadores privados.
Consecuencias de circular con la VTV vencida
Tener la VTV vigente es un requisito para circular legalmente cuando el vehículo está alcanzado por la obligación. No realizar la inspección dentro del período correspondiente puede derivar en sanciones durante los controles.
Por eso, los conductores cuya patente termina en 9 deberían evitar esperar hasta los últimos días de septiembre para realizar el trámite. Contar con tiempo permite elegir entre los prestadores disponibles y solucionar eventuales desperfectos si el vehículo no supera la inspección.
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