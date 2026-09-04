Detuvieron a una mujer que ocultaba más de 54 kilos de droga en peluches de carpinchos

El hallazgo se produjo durante un control policial en Catamarca. Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cuánta droga encontraron escondida dentro de los peluches

En el interior encontraron varios ladrillos con una sustancia vegetal y paquetes con una sustancia blanca compacta. Las pruebas de narcotest realizadas posteriormente confirmaron que se trataba de 49 kilos 947 gramos de marihuana y 4 kilos 275 gramos de cocaína.

En total, el cargamento secuestrado alcanzó más de 54 kilos de droga, que eran trasladados ocultos dentro de los peluches.

Tras el hallazgo, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro de los estupefacientes y de otros elementos considerados de interés para la investigación. La pasajera, por su parte, quedó detenida por infracción a la Ley de Drogas, mientras la Justicia Federal avanzaba con la investigación para determinar el origen y el destino final de los estupefacientes.