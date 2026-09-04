Detuvieron a una mujer que ocultaba más de 54 kilos de droga en peluches de carpinchos
La sospechosa formaba parte de un contingente que viajaba en un micro que había partido desde Orán, Salta, con destino a San Carlos, Mendoza.
Un cargamento de marihuana y cocaína fue encontrado dentro de varios peluches con forma de carpincho durante un control realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de La Merced, en Catamarca.
El control comenzó con tareas de rutina: los gendarmes pidieron la documentación del micro, de los conductores y de los pasajeros. Luego pasaron a controlar la mercadería.
El hallazgo sucedió al revisar las pertenencias de una mujer que llevaba peluches apretujados en un bulto, como fardos de ropa. Eran carpinchos de juguete. Pero con un detalle que no pasó desapercibido, una anomalía que llamó la atención de los gendarmes.
Dentro había varios peluches de carpincho que llamaron la atención de los efectivos por su peso excesivo y desproporcionadopara ese tipo de juguetes. Además, algunos desprendían un fuerte olor compatible con cannabis sativa.
Ante las sospechas, se dio intervención al Juzgado Federal N°1 y a la Fiscalía Federal N°1 de Catamarca, que autorizaron la apertura de los juguetes. Cuando los efectivos retiraron el relleno de los peluches, descubrieron en su interior ladrillos con una sustancia vegetal y otros paquetes que contenían una sustancia blanca compacta.
Cuánta droga encontraron escondida dentro de los peluches
En el interior encontraron varios ladrillos con una sustancia vegetal y paquetes con una sustancia blanca compacta. Las pruebas de narcotest realizadas posteriormente confirmaron que se trataba de 49 kilos 947 gramos de marihuana y 4 kilos 275 gramos de cocaína.
En total, el cargamento secuestrado alcanzó más de 54 kilos de droga, que eran trasladados ocultos dentro de los peluches.
Tras el hallazgo, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro de los estupefacientes y de otros elementos considerados de interés para la investigación. La pasajera, por su parte, quedó detenida por infracción a la Ley de Drogas, mientras la Justicia Federal avanzaba con la investigación para determinar el origen y el destino final de los estupefacientes.
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