Encontraron muerta a una mujer en Catamarca y arrestaron a uno de sus hijos: "Tenía la cabeza destrozada"

“La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos dos. Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo, muy violento”, afirmó.

También sostuvo que el sospechoso pretendía quedarse con los ingresos de la mujer: “Quería vivir de arriba y sacarle la plata de la jubilación a mi tía”.

La mujer explicó que su vínculo con Norma Varela Tula excedía la relación familiar habitual y que había sido una figura central en su vida. "Era todo para mí. Era mi tía y ella me crió, estuvo toda mi vida conmigo",comentó.

También reclamó que el caso sea esclarecido y que se determinen las responsabilidades correspondientes. "Destruyó una familia, una familia muy pequeña, pero de corazón inmenso", manifestó.

En redes sociales, Florencia Tula escribió un mensaje de despedida para la víctima. "Con profundo dolor despedimos a nuestra querida tía Norma Tula, quien nos dejó de la manera más cruel e injusta. Acompañamos de todo corazón a toda la familia Tula Varela del departamento Ambato, elevando una oración para que encuentren consuelo y fortaleza en este inmenso dolor", expresó.

Según la autopsia, Varela Tula murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones.