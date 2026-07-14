Luis Caputo anunció un nuevo proyecto minero por 700 millones de dólares en Catamarca que se incorpora al RIGI
Luis Caputo detalló que ya son 21 los proyectos aprobados dentro del RIGI con una invesión comprometida por 46.700 millones de dólares.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este martes que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso de la firma Liex al régimen, con un proyecto de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca. La iniciativa demandará una inversión total de 709 millones de dólares y eleva a 21 el número de proyectos aprobados, con compromisos que en conjunto alcanzan los 46.700 millones de dólares.
Según publicó Caputo en su cuenta en X el proyecto contempla la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40 mil toneladas anuales de carbonato de litio. La infraestructura asociada incluye pozos para la extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares y obras de control de inundaciones.
Los estudios técnicos presentados ante el Comité indican que el salar cuenta con recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva. Las exportaciones del complejo, puntualizó Caputo generarán ingresos estimados en alrededor de 400 millones de dólares por año y el proyecto creará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.
Catamarca ya concentra varios de los proyectos mineros aprobados bajo el RIGI. En el Salar del Hombre Muerto, la australiana Galan Lithium Ltd opera desde el 1° de abril la planta Hombre Muerto Oeste (HMW), con una capacidad de 12 mil toneladas anuales de carbonato de litio -y es, hasta ahora, el segundo proyecto del régimen en estar operativo, apenas cinco meses después de su aprobación en agosto de 2025. Rio Tinto tiene allí su propio proyecto de expansión, Fénix, con 9.500 toneladas adicionales de capacidad y una inversión de 530 millones de dólares. Con la incorporación de Liex -subsidiaria de la minera china Zijin Mining-, la provincia suma un tercer proyecto litífero aprobado bajo el régimen.
La actividad litífera bajo el RIGI no se circunscribe a Catamarca. Rio Tinto también tiene aprobado el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón, Salta: una expansión de planta de carbonato de litio con capacidad para 60 mil toneladas anuales de grado batería, suficiente para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos por año, con una inversión total de 3 mil millones de dólares.
En marzo de 2026, la compañía realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde ese salar: 200 toneladas en diez contenedores desde el Puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, lo que la convirtió en la única productora con exportación activa en las tres provincias del noroeste argentino. Junto con Jujuy, las tres provincias conforman el llamado triángulo del litio, la región con las mayores reservas del mineral en el mundo, que Argentina comparte con Chile y Bolivia.
De los 39 proyectos presentados ante el Comité Evaluador desde la creación del régimen, 20 contaban con aprobación al cierre del último relevamiento disponible -cifra que con la última incorporación trepa a 21-, mientras que otros 21 permanecen en evaluación y uno fue rechazado. El monto total comprometido por todas las iniciativas presentadas asciende a 121.237 millones de dólares, aunque los activos computables de los proyectos ya aprobados suman 16.092 millones de dólares.
Detrás de esas cifras, la estructura de los compromisos muestra matices. De los primeros 17 proyectos aprobados, solo 7 mil millones de dólares corresponden a inversión firme, mientras que 16 mil millones de dólares representan la inversión mínima obligatoria. El 30% adicional que se anuncia en las presentaciones no conlleva penalidades en caso de incumplimiento.
Por sector, energía concentra la mayor porción de inversión declarada con 78.300 millones de dólares, seguida por minería con 42.200 millones de dólares. En infraestructura y siderurgia los montos son marginales: 500 millones de dólares y 300 millones de dólares, respectivamente. Por subsector, Oil & Gas lidera en cantidad de proyectos con 13 iniciativas, seguido por litio con 11 y cobre con cinco. En términos de estado administrativo, el 81% del monto total comprometido corresponde a proyectos aprobados -98 mil millones de dólares- frente al 18,8% aún en evaluación -23 mil millones de dólares-. En el régimen participan 45 empresas provenientes de 11 países.
El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una batería de beneficios: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años, según la categoría del proyecto.
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