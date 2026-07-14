Luis Caputo anunció un nuevo proyecto minero por 700 millones de dólares en Catamarca que se incorpora al RIGI

En marzo de 2026, la compañía realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde ese salar: 200 toneladas en diez contenedores desde el Puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, lo que la convirtió en la única productora con exportación activa en las tres provincias del noroeste argentino. Junto con Jujuy, las tres provincias conforman el llamado triángulo del litio, la región con las mayores reservas del mineral en el mundo, que Argentina comparte con Chile y Bolivia.

De los 39 proyectos presentados ante el Comité Evaluador desde la creación del régimen, 20 contaban con aprobación al cierre del último relevamiento disponible -cifra que con la última incorporación trepa a 21-, mientras que otros 21 permanecen en evaluación y uno fue rechazado. El monto total comprometido por todas las iniciativas presentadas asciende a 121.237 millones de dólares, aunque los activos computables de los proyectos ya aprobados suman 16.092 millones de dólares.

Detrás de esas cifras, la estructura de los compromisos muestra matices. De los primeros 17 proyectos aprobados, solo 7 mil millones de dólares corresponden a inversión firme, mientras que 16 mil millones de dólares representan la inversión mínima obligatoria. El 30% adicional que se anuncia en las presentaciones no conlleva penalidades en caso de incumplimiento.

Por sector, energía concentra la mayor porción de inversión declarada con 78.300 millones de dólares, seguida por minería con 42.200 millones de dólares. En infraestructura y siderurgia los montos son marginales: 500 millones de dólares y 300 millones de dólares, respectivamente. Por subsector, Oil & Gas lidera en cantidad de proyectos con 13 iniciativas, seguido por litio con 11 y cobre con cinco. En términos de estado administrativo, el 81% del monto total comprometido corresponde a proyectos aprobados -98 mil millones de dólares- frente al 18,8% aún en evaluación -23 mil millones de dólares-. En el régimen participan 45 empresas provenientes de 11 países.

El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una batería de beneficios: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años, según la categoría del proyecto.