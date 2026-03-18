Encontraron muerto al turista estadounidense que estaba desaparecido en Ushuaia

turista muerto ushuaia Sean Christopher Bartel, de 37 años, había llegado a la Argentina el pasado 3 de marzo para visitar distintos puntos del país.

El operativo de búsqueda se activó luego de que la propietaria del departamento que Bartel había alquilado no lograra contactarlo cuando debía devolver la vivienda. “Todo comenzó el sábado a raíz de que el hombre había alquilado un departamento en Ushuaia y debía debía devolverlo ese mismos día”, explicó Bobba al medio local TV Pública Fueguina. “Entonces la propietaria se acercó a la comisaría porque no podía contactarlo e inmediatamemte comenzaron las investigaciones”, detalló.

"Dimos con que el había alquilado un Toyota Etios blanco, lo que nos llevó a buscar el vehículo por la ciudad", explicó funcionario policial.

El vehículo fue encontrado el domingo en el estacionamiento de Laguna Esmeralda e inmediatamente dieron inicio a la búsqueda en el lugar con la Comisión de Auxilio de Ushuaia, con la colaboración de personal de la División Delitos Complejos de la ciudad para la investigación. Otros 22 rescatistas colaboraron en las tareas.

El comisario confirmó que se comunicaron con la Embajada de Estados Unidos en Argentina desde el inicio de la búsqueda de Bartel y que cuando el cuerpo fue hallado sin vida lo reportaron inmediatamente.

Una vez finalizadas las pericias, los restos serían trasladados a Estados Unidos, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en Argentina. “Con respecto a la familia, la embajada ya se puso en contacto con un hermano de el. Una vez que se culmine con las pericias sobre el cuerpo y demás, la misma embajada se encargará de hacer el traslado hacia los Estados Unidos”, aclaró Infofueguina.

Según compartió Minuto Fueguino, los mensajes de despedida que escribieron allegados de la víctima en redes sociales, demostraban su trabajo como periodista y la vida aventurera que llevaba.

Los mensajes lamentaron el triste final con frases como “era un buen tipo" o “era una persona hermosa por dentro y por fuera”. “Era una de las personas más actualizadas que conocí, auténticamente curioso y obligado a ir a verlo por sí mismo. Que todos seamos más como Sean”, añadió otra usuaria. Cada una de las palabras reflejaba su estilo de vida. “Era único como periodista y como persona”, “Sean era un talento multidotado” y “era un joven fantástico”, fueron otras de las dedicatorias.