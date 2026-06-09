Buena noticia en Córdoba: encontraron a Niña L, sana y salva

ministro córdoba niña L

También reveló que fue él quien le comunicó la noticia a la madre de la adolescente y destacó el trabajo realizado durante el operativo de búsqueda. "Le di personalmente la noticia a la mamá. Quiero agradecer a la Policía y a los Bomberos de Córdoba que participaron en la búsqueda, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio de Seguridad de la Nación, que puso todos los recursos a disposición", expresó.

La desaparición de la adolescente había generado una fuerte preocupación en la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María. Desde el momento de la denuncia se desplegó un amplio operativo que incluyó efectivos policiales, bomberos, drones, móviles especiales y la intervención de organismos federales.

"Estamos hace más de 24 horas buscando intensamente a la niña, hay toda una sociedad conmocionada y hay que esperar la conferencia del fiscal para tener los detalles. He venido para decirles en nombre del Gobierno de la provincia de Córdoba que L. está viva, salva y con su mamá", concluyó el ministro.