Preocupación en Merlo por la desaparición de una adolescente de 15 años

Un aspecto que incrementa la preocupación de la familia es que, de acuerdo con lo informado, la joven no llevaba su teléfono celular, lo que dificulta la localización mediante comunicaciones o geolocalización. Por este motivo, cada dato o testimonio que pueda surgir de vecinos, pasajeros del transporte público o comerciantes de la zona cobra especial relevancia para reconstruir sus movimientos desde el viernes al mediodía.

Las autoridades continúan reuniendo testimonios y analizando registros de cámaras de seguridad y del transporte público para trazar el recorrido de la adolescente desde su salida del domicilio en Merlo.