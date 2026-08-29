Preocupación en Merlo por la desaparición de una adolescente de 15 años
Ada Jazmín Cervi, de 15 años, fue vista por última vez el 28 de agosto en Merlo. Su familia solicita ayuda para encontrarla.
Una adolescente de 15 años es intensamente buscada luego de ausentarse de su domicilio en Merlo durante el mediodía del viernes 28 de agosto. Se trata de Ada Jazmín Cervi, cuyo último registro conocido surgió a partir del uso de su tarjeta SUBE.
De acuerdo con la información aportada por su familia, la tarjeta fue utilizada a las 20:22 en una unidad de la línea 64. Ada no llevaba teléfono celular consigo, por lo que ese registro constituye hasta el momento uno de los principales datos sobre su recorrido.
La denuncia por averiguación de paradero fue realizada ese mismo día en el destacamento policial de Pompeya, cerca de las 18:30.
Ante la preocupación por su paradero, sus familiares solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con ellos o con las autoridades.
Descripción de la joven y datos relevantes para la búsqueda
Al momento de ausentarse de su casa, Ada vestía un pantalón gris oscuro tipo Oxford o jean ancho, un buzo o campera gris claro y zapatillas blancas de cuero. Llevaba además una mochila pequeña de color verde claro. La adolescente mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello castaño con mechones azules y contextura delgada, rasgos que pueden facilitar su identificación en la vía pública.
Un aspecto que incrementa la preocupación de la familia es que, de acuerdo con lo informado, la joven no llevaba su teléfono celular, lo que dificulta la localización mediante comunicaciones o geolocalización. Por este motivo, cada dato o testimonio que pueda surgir de vecinos, pasajeros del transporte público o comerciantes de la zona cobra especial relevancia para reconstruir sus movimientos desde el viernes al mediodía.
Las autoridades continúan reuniendo testimonios y analizando registros de cámaras de seguridad y del transporte público para trazar el recorrido de la adolescente desde su salida del domicilio en Merlo.
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