Hallan muerto a un argentino que había desaparecido en Colombia: ¿accidente o asesinato?

El argentino era una figura reconocida en el mundo de la coctelería y la gastronomía. Fue embajador de la World Class Competition Colombia Master y desarrolló una extensa trayectoria en bares, hoteles y resorts de distintos países de América Latina y Europa.

Además, Carrizo era licenciado en Administración de Empresas Hoteleras por la Universidad de Morón y se especializó en coctelería, gerencia de bares, sommellerie y gastronomía. También trabajó durante años con importantes compañías y marcas del sector de bebidas.

Carrizo había sido reportado como desaparecido desde el 18 de agosto en Medellín.

¿Qué investigan las autoridades sobre su muerte?

El hallazgo del cuerpo abrió una nueva etapa en la investigación. La principal hipótesis que trascendió hasta ahora indica que Carrizo habría sufrido un accidente de tránsito mientras se dirigía hacia Cartagena.

Según los reportes preliminares de autoridades colombianas, el siniestro ocurrió en la vía hacia Montería, en un tramo ubicado entre los municipios de Buenavista y La Apartada, en el departamento de Córdoba. Allí fue encontrado el ciudadano argentino.

Otros informes periodísticos señalaron que los investigadores buscan establecer las circunstancias del accidente y determinar, entre otros aspectos, cómo se produjo el siniestro y si existieron factores vinculados al vehículo. Por el momento, no se difundieron públicamente conclusiones definitivas sobre la causa de la muerte.

La confirmación puso fin a más de dos semanas de incertidumbre para sus allegados, pero todavía quedan aspectos por esclarecer sobre los últimos movimientos del hombre y las circunstancias concretas del siniestro.

Por ahora, la hipótesis del accidente de tránsito continúa siendo materia de investigación. Las autoridades deberán establecer de manera oficial las circunstancias del hecho y la causa de muerte.