Hallan muerto a un argentino que había desaparecido en Colombia: ¿accidente o asesinato?
Pablo Emilio Carrizo Hryc, de 46 años, había sido visto por última vez el 18 de agosto en Medellín. Las autoridades confirmaron que su cuerpo fue hallado Noreste del país.
Tras 15 días de angustia e incertidumbre por el paradero del argentino Pablo Carrizo, la policía confirmó que tuvo el peor final. Encontraron su cuerpo sin vida en Montería, en la zona de Córdoba en el Noreste de Colombia. La policía investiga que pudo haber sucedido porque la última vez que se lo vio con vida, estaba trabajando en un bar del sur de Medellín. Lo extraño es que entre ambos lugares hay casi 400 kilómetros de distancia.
La confirmación del fallecimiento fue difundida este viernes por autoridades de Medellín. Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la ciudad, expresó sus condolencias a la familia y señaló que el argentino había residido durante años en Colombia y mantenía un vínculo con Medellín.
Carrizo era un especialista en elaborar bebidas alcohólicas. Era bartender y consultor gastronómico y vivía en Cartagena con su mujer y su hija, que está a 220 km al norte de donde fue encontrado su cuerpo. La Policía investiga si murió en un accidente - de regreso a su hogar - o si fue asesinado.
Encontraron a un argentino de 46 años muerto en Colombia
Según los medios locales, Carrizo había sido visto por última vez en Medellín luego de realizar una asesoría profesional para el restaurante de un hotel ubicado en el exclusivo sector de El Poblado. Ese 18 de agosto salió del establecimiento a bordo de su automóvil con destino a Cartagena, donde vivía junto a su hija y su expareja. Sin embargo, nunca llegó a destino y fue la ex la que dio aviso de su inexplicable desaparición. Desde entonces no hubo más noticias sobre su paradero. Hasta esta infortunada noticia.
De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que Carrizo habría muerto en un accidente de tránsito ocurrido en Montería. Los investigadores buscan determinar qué ocurrió y si existieron fallas mecánicas en el vehículo en el que se trasladaba por la ruta hacia Cartagena.
El argentino era una figura reconocida en el mundo de la coctelería y la gastronomía. Fue embajador de la World Class Competition Colombia Master y desarrolló una extensa trayectoria en bares, hoteles y resorts de distintos países de América Latina y Europa.
Además, Carrizo era licenciado en Administración de Empresas Hoteleras por la Universidad de Morón y se especializó en coctelería, gerencia de bares, sommellerie y gastronomía. También trabajó durante años con importantes compañías y marcas del sector de bebidas.
¿Qué investigan las autoridades sobre su muerte?
El hallazgo del cuerpo abrió una nueva etapa en la investigación. La principal hipótesis que trascendió hasta ahora indica que Carrizo habría sufrido un accidente de tránsito mientras se dirigía hacia Cartagena.
Según los reportes preliminares de autoridades colombianas, el siniestro ocurrió en la vía hacia Montería, en un tramo ubicado entre los municipios de Buenavista y La Apartada, en el departamento de Córdoba. Allí fue encontrado el ciudadano argentino.
Otros informes periodísticos señalaron que los investigadores buscan establecer las circunstancias del accidente y determinar, entre otros aspectos, cómo se produjo el siniestro y si existieron factores vinculados al vehículo. Por el momento, no se difundieron públicamente conclusiones definitivas sobre la causa de la muerte.
La confirmación puso fin a más de dos semanas de incertidumbre para sus allegados, pero todavía quedan aspectos por esclarecer sobre los últimos movimientos del hombre y las circunstancias concretas del siniestro.
Por ahora, la hipótesis del accidente de tránsito continúa siendo materia de investigación. Las autoridades deberán establecer de manera oficial las circunstancias del hecho y la causa de muerte.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario