Mar del Plata: inhabilitaron a la mujer que atropelló a dos personas y tenía licencia de conducir trucha

Horror en Mar del Plata: así fue el momento del atropello

Así fue el momento del siniestro

El siniestro ocurrió el lunes por la tarde en una estación de servicio ubicada en la esquina de Catamarca y Moreno, y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad.

Tal como se observa en las imágenes, el Peugeot 206 conducido por la mujer chocó primero contra otro vehículo y luego se desvió hacia la estación de servicio, donde embistió a un hombre de 52 años y a su hijo de 15, quienes esperaban sobre la vereda para cruzar por la senda peatonal.

Con motivo del brutal atropello, el hombre resultó gravemente herido, con diagnóstico de politraumatismos. Fue asistida por una ambulancia del SAME y posteriormente trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). En cuanto al menor, también sufrió golpes y lesiones por el impacto del auto, por lo que lo derivaron a la Clínica Colón.

La conductora quedó aprehendida por lesiones culposas y falsificación de documento público, y fue trasladada a la Unidad Penal Nº 50 de Batán, donde permaneció alojada hasta el martes, cuando la Justicia dispuso su libertad.