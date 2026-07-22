Mar del Plata: inhabilitaron a la mujer que atropelló a dos personas y tenía licencia de conducir trucha
La medida preventiva fue dispuesta mientras avanza la investigación judicial por el hecho en el que resultaron heridos un hombre y su hijo.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de la conductora de 54 años que atropelló y dejó gravemente heridos a un padre y a su hijo en la ciudad de Mar del Plata. Tras el hecho, se constató que circulaba con una licencia de conducir falsa.
Según se informó, también se puso a disposición de la Justicia los antecedentes registrales de la mujer involucrada en el siniestro vial.
En ese sentido, según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, la conductora había solicitado turno en dos oportunidades para iniciar el trámite de obtención de la licencia, pero nunca se presentó a realizar las evaluaciones obligatorias, por lo que no estaba habilitada para manejar.
En ese marco, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio resolvió su inhabilitación preventiva mientras avanza la causa judicial.
A su vez, durante el procedimiento se comprobó que el auto tampoco contaba con la documentación obligatoria para circular, motivo por el cual fue secuestrado luego de que se labraran las actas de infracción correspondientes.
Horror en Mar del Plata: así fue el momento del atropello
El siniestro ocurrió el lunes por la tarde en una estación de servicio ubicada en la esquina de Catamarca y Moreno, y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad.
Tal como se observa en las imágenes, el Peugeot 206 conducido por la mujer chocó primero contra otro vehículo y luego se desvió hacia la estación de servicio, donde embistió a un hombre de 52 años y a su hijo de 15, quienes esperaban sobre la vereda para cruzar por la senda peatonal.
Con motivo del brutal atropello, el hombre resultó gravemente herido, con diagnóstico de politraumatismos. Fue asistida por una ambulancia del SAME y posteriormente trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). En cuanto al menor, también sufrió golpes y lesiones por el impacto del auto, por lo que lo derivaron a la Clínica Colón.
La conductora quedó aprehendida por lesiones culposas y falsificación de documento público, y fue trasladada a la Unidad Penal Nº 50 de Batán, donde permaneció alojada hasta el martes, cuando la Justicia dispuso su libertad.
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