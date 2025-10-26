Encontraron con vida a los jóvenes desaparecidos en Chubut

La lúgubre teoría que maneja el gobierno de Chubut sobre la desaparición de la pareja de jubilados

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, sostuvo este jueves que Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales podrían haber sido víctimas de un "delito que salió mal", y dio detalles sobre qué se sabe de la pareja de jubilados que desapareció hace casi dos semanas.

"Aparentemente fue un robo armado", manifestó Iturrioz en declaraciones a Splendid AM 990, donde también remarcó que "los rastrillajes continúan" porque "los cadáveres deben aparecer".

Las declaraciones de Iturrioz dieron por hecho que las autoridades buscan los cuerpos de Kreder y Morales, que mantenían una relación "incipiente" por lo que sus respectivas familias todavía "no se conocían".

Técnicamente, hasta no ubicar los restos de la pareja no es posible determinar qué les ocurrió, por lo que Iturrioz explicó que "una unidad" de la Policía de Chubut "investiga una posible desaparición accidental", y otra, un "posible crimen".

"La hipótesis es un delito que salió mal y terminó en homicidio", sentenció.

Iturrioz también señaló que "se encontraron huellas", pero no se sabe con certeza a quienes pertenecen “por la acción de viento”.

Pedro Kreder, de 79 años, y su pareja, Juana Inés Morales, de 69, fueron vistos por última vez el 11 de octubre cuando partieron desde Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, hacia Camarones.

El plan era pasar un fin de semana y regresar el lunes 13, pero el 11 de octubre se esfumaron y casi una semana después, el 18, la camioneta de Kreder fue localizada en Zanjón de Viser, a unos 70 kilómetros de Camarones.

"Claramente mi papá no llegó hasta acá manejando esta camioneta", señaló a C5N Gabriela, la hija de Kreder.

De hecho, el vehículo estaba cerrado, sin signos de violencia ni desorden, y contenía objetos personales, dinero, comida, agua, una carpa y una bolsa de dormir, elementos que alimentan aún más la incertidumbre sobre lo ocurrido.

El punto como Zanjón de Viser se encuentra dentro del área protegida de Rocas Coloradas, una zona inhóspita donde no hay señal de celular y cuesta llegar porque tiene un terreno complicado.