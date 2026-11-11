El desierto de cardones de Salta que cautiva con un camino a más de 3.000 metros de altura
Un lugar ideal para descansar y apreciar paisajes áridos, antiguos senderos prehispánicos y vistas panorámicas.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Salta ofrece miles de lugares para descubrir y descansar llenos de rincones escondidos. Los cerros, las montañas y las lagunas embellecen la naturaleza más pura del país. Sin embargo, muchas personas no llegan a explorar los lugares más escondidos de la región.
Existe un escenario llamado Parque Nacional Los Cardones, una de las áreas protegidas más singulares de Salta. Los cardones crecen lentamente y pueden tardar décadas en alcanzar una altura considerable. Algunos ejemplares superan varios metros y forman un paisaje que parece detenido en el tiempo.
Los detalles del Parque Nacional Los Cardones
Creado en el año 1996 para poder proteger la especie autóctona conocida como el cardón, una especie de cactus el cual su fruto y madera eran utilizados por los autóctonos del lugar y luego por los criollos, este parque abarca una superficie de 65.000 hectáreas. Cerca del lugar se puede ver también la conocida recta de Tin Tin, una recta de aproximadamente 13 kilómetros, trazada por los nativos por medio de fogatas a modo de señal.
Uno de los principales atractivos del parque es el cardonal, una extensa formación vegetal donde se concentran cientos de miles de cactus. De acuerdo con información difundida por la Administración de Parques Nacionales, este ambiente reúne aproximadamente 10.000 hectáreas y más de 500.000 cardones, cifras que permiten dimensionar la magnitud de este ecosistema.
Además de los cactus, el área protegida conserva pastizales de altura, ambientes de monte y especies animales adaptadas a la escasez de agua y a las grandes variaciones de temperatura.
Dentro del parque se encuentra uno de los tramos más llamativos de la Ruta Provincial 33: la Recta del Tin Tin, un camino prácticamente recto que atraviesa una extensa planicie rodeada de cardones.
Su trazado se vincula con antiguos caminos prehispánicos que formaban parte de las redes de comunicación utilizadas por las poblaciones andinas.
Actualmente, recorrer esta ruta permite observar el contraste entre el suelo árido, los cactus gigantes y las montañas que delimitan el horizonte. La zona también posee valor arqueológico, ya que conserva testimonios de la ocupación humana anterior a la llegada de los españoles.
Dónde queda y cómo llegar al Parque Nacional Los Cardones
El Parque Nacional Los Cardones está ubicado en el departamento de Cachi, en el corazón de los Valles Calchaquíes, aproximadamente a 100 kilómetros en línea recta de la ciudad de Salta.
Para llegar, el recorrido habitual comienza por la Ruta Provincial 33, que atraviesa la Quebrada de Escoipe y asciende por la famosa Cuesta del Obispo.
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