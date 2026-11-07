Salta: un hombre recibió un pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol y murió

Según el diario El Tribuno, minutos más tarde, se desvaneció. Pese a las maniobras de asistencia y al traslado de urgencia, los médicos del centro médico confirmaron su muerte al ingresar a la guardia. El informe policial atribuyó la muerte a un paro cardiorrespiratorio.

Una nueva muerte en una cancha de fútbol

Con el fallecimiento de este hombre, ya son cinco las personas que perdieron la vida en los últimos tres meses en circunstancias vinculadas a partidos de fútbol.

Sin embargo, este caso presenta una particularidad respecto de los anteriores: el hombre, de 72 años, comenzó a sentirse mal luego de recibir un pelotazo en el pecho. En los otros episodios, las víctimas se descompensaron durante el desarrollo del partido, sin haber sufrido un impacto de estas características.