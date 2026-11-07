Salta: un hombre recibió un pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol y murió
El hombre se sintió mal y se desvaneció. Pese a las tareas de reanimación y al traslado de urgencia, se constató su fallecimiento al ingresar al hospital San Bernardo.
Un hombre de 72 años murió luego de desvanecerse mientras disputaba un partido de fútbol en Salta. El hecho ocurrió el sábado 31 de octubre en las inmediaciones de la calle Ibazeta al 900, en la zona del estadio Delmi.
Según la información brindada por la Policía de Salta, el sistema de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre un hombre aparentemente descompensado en el predio deportivo. Al llegar, los efectivos encontraron al hombre inconsciente y acompañado por otras personas, quienes manifestaron que no respiraba.
Cuando llegaron al predio, los agentes encontraron al hombre inconsciente, acompañado por otros jugadores. Las personas presentes indicaron que no respiraba, por lo que solicitaron una ambulancia e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Según el parte policial, el hombre recuperó una leve respiración durante la asistencia inicial. Luego, el personal del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) continuó con la atención y ordenó el traslado en código rojo al Hospital San Bernardo.
Los jugadores que participaban del encuentro relataron que el hombre recibió un pelotazo en el pecho mientras se desarrollaba el partido. Después del impacto, comenzó a sentirse mal y se sentó a un costado de la cancha.
Según el diario El Tribuno, minutos más tarde, se desvaneció. Pese a las maniobras de asistencia y al traslado de urgencia, los médicos del centro médico confirmaron su muerte al ingresar a la guardia. El informe policial atribuyó la muerte a un paro cardiorrespiratorio.
Una nueva muerte en una cancha de fútbol
Con el fallecimiento de este hombre, ya son cinco las personas que perdieron la vida en los últimos tres meses en circunstancias vinculadas a partidos de fútbol.
Sin embargo, este caso presenta una particularidad respecto de los anteriores: el hombre, de 72 años, comenzó a sentirse mal luego de recibir un pelotazo en el pecho. En los otros episodios, las víctimas se descompensaron durante el desarrollo del partido, sin haber sufrido un impacto de estas características.
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