El emotivo mensaje de Lucas Trejo tras la muerte de su familia en los terremotos de Venezuela: "Lo único que me aterraba"

El cordobés agradeció a quienes estuvieron a su lado durante las primeras 72 horas. “Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron”, escribió.

“Sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor”, continuó.

En otro tramo del mensaje, Trejo remarcó: “Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias”.

"Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: la vida de ellos no va ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va cumplir! Nos vemos pronto Venezuela", concluyó con fe.

Durante días, el futbolista, junto a compañeros de su equipo, estuvo buscando sin parar a su familia con sus propias manos entre los escombros del edificio Cumanagotto en Playa Grande, donde vivían, que se derrumbó por completo.

Tras hallar los restos de su esposa y sus dos hijos menores, la hermana de Trejo, Karen, reveló que el futbolista tuvo que ser "sedado"y estar "bajo contención médica" debido al shock.

Como en ese momento su familia estaba en Argentina, su núcleo cercano y compañeros coordinaron apoyo psicológico y logístico mientras avanzaban las pericias forenses en el lugar.

El 24 de junio dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela. Cifras oficiales confirman hasta ahora 5.500 muertos, además de cerca 200 edificios destruidos y otros 856 con daños que los hacen inhabitables. El número de desaparecidos no ha sido divulgado, aunque se estima cerca de 50.000.