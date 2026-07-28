El emotivo mensaje de Lucas Trejo tras la muerte de su familia en los terremotos de Venezuela: "Lo único que me aterraba"
El futbolista cordobés publicó su primer posteo a un mes de la muerte de su esposa e hijos, recordando los primeros momentos de angustia al buscarlos él mismo en el edificio donde vivían que se derrumbó completamente.
A un mes del hallazgo de los cuerpos de su esposa y sus dos hijos, Lucas Trejo compartió un conmovedor mensaje en redes sociales sobre la tragedia que le tocó vivir durante los terremotos en Venezuela.
El futbolista cordobés perdió a su familia el 24 de junio, cuando los sismos sacudieron el país. Yanina, Aaron y Ainhoa fueron encontrados sin vida entre los escombros del edificio en el que vivían en La Guaira.
"Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba, perder a mi familia", comenzó el defensor cordobés, de 38 años, que juega en el Club Sport Marítimo.
Junto a una foto que inmortalizó el momento más doloroso, expresó: "Me tocó buscar en un edificio derrumbado completamente, a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida… no había nada que me aterrara más en mi existencia. Pero decidi hacerlo desde la Fe, creyendo que podían estar vivos. Por eso, esta imagen, cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, por Fe, aun en las peores circunstancias".
“Cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro”, expresó.
El cordobés agradeció a quienes estuvieron a su lado durante las primeras 72 horas. “Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron”, escribió.
“Sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor”, continuó.
En otro tramo del mensaje, Trejo remarcó: “Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias”.
"Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: la vida de ellos no va ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va cumplir! Nos vemos pronto Venezuela", concluyó con fe.
Durante días, el futbolista, junto a compañeros de su equipo, estuvo buscando sin parar a su familia con sus propias manos entre los escombros del edificio Cumanagotto en Playa Grande, donde vivían, que se derrumbó por completo.
Tras hallar los restos de su esposa y sus dos hijos menores, la hermana de Trejo, Karen, reveló que el futbolista tuvo que ser "sedado"y estar "bajo contención médica" debido al shock.
Como en ese momento su familia estaba en Argentina, su núcleo cercano y compañeros coordinaron apoyo psicológico y logístico mientras avanzaban las pericias forenses en el lugar.
El 24 de junio dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela. Cifras oficiales confirman hasta ahora 5.500 muertos, además de cerca 200 edificios destruidos y otros 856 con daños que los hacen inhabitables. El número de desaparecidos no ha sido divulgado, aunque se estima cerca de 50.000.
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