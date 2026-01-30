Entraderas con cambios de ropa: así cayeron los "chilenos camaleones" en Vicente López

entradera chilenos vicente lopez 1

La investigación preliminar indica que la banda utilizaba siempre la misma metodología: ingreso rápido a viviendas, fuga inmediata y cambio de ropa para despistar. Esa modalidad les permitió cometer varios hechos antes de ser detectados, aunque en este caso la combinación de patrullaje territorial y monitoreo por cámaras resultó determinante para su captura.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se analiza su posible participación en otros robos similares ocurridos en la zona. El procedimiento volvió a poner en relieve el rol clave del seguimiento en tiempo real y la coordinación entre las fuerzas municipales para desarticular bandas que buscan aprovechar el anonimato urbano para delinquir.