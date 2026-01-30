Entraderas con cambios de ropa: así cayeron los "chilenos camaleones" en Vicente López
La Patrulla Municipal de Vicente López y el centro de monitoreo lograron detener a dos delincuentes, uno menor de edad, acusados de cometer robos.
Una investigación coordinada entre la Patrulla Municipal de Vicente López y el centro de monitoreo permitió desarticular a una banda dedicada a cometer entraderas, cuyos integrantes se habían ganado un particular apodo en la jerga policial: los “chilenos camaleones”. El nombre no era casual. Tras cada delito, los delincuentes se cambiaban la ropa para pasar desapercibidos y evitar ser identificados por cámaras o testigos.
El operativo que derivó en sus detenciones comenzó durante una recorrida preventiva en la zona de Azcuénaga y Aristóbulo del Valle, en las inmediaciones del Puente Saavedra. Mientras los agentes patrullaban el sector, recibieron una alerta por un robo cometido minutos antes en una vivienda ubicada en Lavalle al 900. Según la denuncia, los delincuentes habían ingresado por la fuerza y se habían llevado dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, además de computadoras y una tablet.
De manera simultánea, los operadores del sistema ESCUDO, la central de monitoreo del municipio, iniciaron el seguimiento del hecho a través de las cámaras de seguridad. Gracias a ese trabajo en tiempo real, lograron detectar a dos sospechosos que se desplazaban a pocas cuadras del lugar del robo. Las imágenes permitieron observar un detalle clave: ambos se habían cambiado la vestimenta poco después de cometer el delito, una maniobra habitual para dificultar su identificación.
Tras modificar su apariencia, los sospechosos abordaron un automóvil Fiat Palio azul que circulaba sin patente, lo que reforzó las sospechas. Con esa información, los móviles municipales coordinaron un operativo cerrojo y lograron interceptar el vehículo en la intersección de la avenida del Libertador y Las Heras, a pocos minutos del robo.
Durante la requisa, se constató que ambos ocupantes eran de nacionalidad chilena y que uno de ellos tenía 17 años. En el interior del auto y entre sus pertenencias, los agentes secuestraron más de 3.000 dólares, 200.000 pesos en efectivo, una computadora MacBook Air y una tablet iPad de color blanco. Todos esos elementos coincidían con los denunciados como robados en el domicilio asaltado.
La investigación preliminar indica que la banda utilizaba siempre la misma metodología: ingreso rápido a viviendas, fuga inmediata y cambio de ropa para despistar. Esa modalidad les permitió cometer varios hechos antes de ser detectados, aunque en este caso la combinación de patrullaje territorial y monitoreo por cámaras resultó determinante para su captura.
Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se analiza su posible participación en otros robos similares ocurridos en la zona. El procedimiento volvió a poner en relieve el rol clave del seguimiento en tiempo real y la coordinación entre las fuerzas municipales para desarticular bandas que buscan aprovechar el anonimato urbano para delinquir.
