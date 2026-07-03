Ofrecen $5 millones de recompensa por datos sobre un jubilado desaparecido en Moreno

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa para dar con su paradero

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que se ofrecerá la recompensa de 5 millones de pesos solo dentro del territorio “a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de José”.

La decisión se hizo efectiva mediante la resolución 607/2026 publicada en el Boletín Oficial, a raíz de un pedido realizado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez.

En la resolución indicaron “el pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe” la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, previa verificación de la información suministrada por la autoridad interviniente. Además, aclararon que se preservará la identidad de quien aporte los datos.