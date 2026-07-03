Ofrecen $5 millones de recompensa por datos sobre un jubilado desaparecido en Moreno
José Encina González, de 80 años, fue visto por última vez en diciembre de 2025 cuando salió de su domicilio. La principal hipótesis de la Justicia.
El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de José Encina González, un ciudadano paraguayo de 80 años que desapareció hace siete meses en el partido bonaerense de Moreno.
Encina González fue visto por última vez el 17 de diciembre de 2025, cuando salió de su domicilio situado en la calle Bécque N° 10480. Al momento de su desaparición vistiendo buzo gris, pantalón negro y gorra color gris. También lo habrían visto en un kiosco cercano, pero desde entonces no se ha obtenido información que permita dar con su paradero.
Según la descripción aportada, el hombre es delgado, de tez trigueña, mide 1,70, tiene el pelo lacio canoso, ojos marrones, y pesa entre 70 y 80 kilos. Además, posee cicatriz en una de las rodillas, habla en guaraní y camina con dificultad.
La búsqueda de José Encina González en Moreno
Las autoridades indicaron que, desde el momento de su desaparición, se iniciaron múltiples actuaciones ante la Justicia y desde la Comisaría de Moreno Seccional Cuarta se activó el protocolo por averiguación de paradero. Sin embargo, hasta el momento no se tuvo información certera sobre qué sucedió con el jubilado.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que Encima González podría haber sido víctima de un delito de los enmarcados en la ley 26.538, motivo por el cual se consideró pertinente el ofrecimiento de recompensa.
Desde el Ministerio de Seguridad informaron que se ofrecerá la recompensa de 5 millones de pesos solo dentro del territorio “a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de José”.
La decisión se hizo efectiva mediante la resolución 607/2026 publicada en el Boletín Oficial, a raíz de un pedido realizado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez.
En la resolución indicaron “el pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe” la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, previa verificación de la información suministrada por la autoridad interviniente. Además, aclararon que se preservará la identidad de quien aporte los datos.
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