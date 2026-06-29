Crisis de consumo con Javier Milei: casi 100 despidos en una fábrica de baterías
Los trabajadores acampan frente a la planta de Gualeguaychú y reclaman la intervención del Ministerio de Trabajo.
Cerca de un centenar de trabajadores fueron despedidos de la planta de Unionbat S.A. en Gualeguaychú, Entre Ríos. Los operarios iniciaron una permanencia frente al establecimiento y denunciaron un posible "vaciamiento" de la fábrica.
Se trata de una empresa dedicada a la fabricación de baterías para terminales automotrices que cuenta con una planta en San Martín, provincia de Buenos Aires, y otra en el Parque Industrial de Gualeguaychú, donde se produjeron los despidos.
Según denunciaron desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, las cesantías fueron comunicadas de manera sorpresiva durante el cambio de turno y, en algunos casos, mediante mensajes de WhatsApp. Tras conocerse la medida, los trabajadores se instalaron frente a la planta para impedir un eventual desmantelamiento de las instalaciones.
Martín Gómez, delegado de base, aseguró que el principal objetivo es preservar las fuentes laborales: "Queremos trabajar, no queremos las indemnizaciones. Están rompiendo el tejido social". Además, reclamó una rápida intervención del Ministerio de Trabajo y advirtió que "hay familias que se están quedando sin su sustento".
En ese marco, los operarios resolvieron movilizarse al Ministerio de Trabajo para denunciar los despidos y exigir la continuidad de los puestos de trabajo. Además, mantienen un acampe frente a la fábrica.
"Los compañeros van a cumplir sus turnos desde afuera para evitar que vacíen la planta hasta que alguien se haga cargo de esta situación", sostuvo Gómez, que rechazó que la empresa atraviese una crisis que justifique las cesantías y afirmó que "ha superado momentos mucho más difíciles".
Cerró tras 50 años de actividad una empresa alimenticia 100% capital argentino
La política de ajuste y licuación de salarios que impulsan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, sumada a la apertura indiscriminada de las importaciones están destruyendo el consumo masivo que ya está 17 puntos por debajo de los niveles de 2023. Como consecuencia de ello, casi 30 mil empresas, la gran mayoría de ellas pymes, ya tuvieron que bajar sus persianas mientras que ya son más de 300 mil los despidos.
Ahora, y luego de más de medio siglo de vida, la que cerró sus puertas fue Finca Balcarce que anunció este jueves el cese definitivo de sus actividades, en una decisión que atribuyó al deterioro de las condiciones económicas que afectan a distintos sectores productivos del país.
A través de un sentido comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa informó que dejará de operar luego de años de actividad y aseguró que la continuidad del proyecto se volvió inviable por la combinación de mayores costos, pérdida de competitividad y una marcada caída del consumo.
La compañía comunicó la noticia con un mensaje dirigido a trabajadores, clientes, proveedores y colaboradores que acompañaron su desarrollo. “Después de muchos años de trabajo, esfuerzo e inversión, hemos tomado una de las decisiones más difíciles de nuestra historia: Finca Balcarce cesará sus actividades y cerrará sus puertas”, expresó la empresa.
Según explicó, el cierre se produce en un contexto económico que complicó seriamente la sustentabilidad del negocio. Entre los factores señalados aparecen el incremento constante de los costos operativos, las dificultades para competir en el mercado y la retracción de la demanda, un fenómeno que afecta a numerosas empresas vinculadas al consumo interno.
“La pérdida de competitividad, el constante incremento de los costos operativos y una fuerte retracción del consumo nos colocaron en una situación que impide continuar desarrollando nuestro proyecto de manera viable y sustentable”, indicó la firma en el comunicado. La empresa puso especial énfasis en el impacto humano de la decisión y destacó que detrás de cada emprendimiento existen trabajadores, familias y proyectos de vida que se construyen a lo largo de los años. En ese sentido, remarcó que el cierre representa mucho más que la finalización de una actividad comercial.
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