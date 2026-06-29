Crisis de consumo con Javier Milei: casi 100 despidos en una fábrica de baterías

"Los compañeros van a cumplir sus turnos desde afuera para evitar que vacíen la planta hasta que alguien se haga cargo de esta situación", sostuvo Gómez, que rechazó que la empresa atraviese una crisis que justifique las cesantías y afirmó que "ha superado momentos mucho más difíciles".

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Cerró tras 50 años de actividad una empresa alimenticia 100% capital argentino

La política de ajuste y licuación de salarios que impulsan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, sumada a la apertura indiscriminada de las importaciones están destruyendo el consumo masivo que ya está 17 puntos por debajo de los niveles de 2023. Como consecuencia de ello, casi 30 mil empresas, la gran mayoría de ellas pymes, ya tuvieron que bajar sus persianas mientras que ya son más de 300 mil los despidos.

Ahora, y luego de más de medio siglo de vida, la que cerró sus puertas fue Finca Balcarce que anunció este jueves el cese definitivo de sus actividades, en una decisión que atribuyó al deterioro de las condiciones económicas que afectan a distintos sectores productivos del país.

A través de un sentido comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa informó que dejará de operar luego de años de actividad y aseguró que la continuidad del proyecto se volvió inviable por la combinación de mayores costos, pérdida de competitividad y una marcada caída del consumo.

finca balcarce

La compañía comunicó la noticia con un mensaje dirigido a trabajadores, clientes, proveedores y colaboradores que acompañaron su desarrollo. “Después de muchos años de trabajo, esfuerzo e inversión, hemos tomado una de las decisiones más difíciles de nuestra historia: Finca Balcarce cesará sus actividades y cerrará sus puertas”, expresó la empresa.

Según explicó, el cierre se produce en un contexto económico que complicó seriamente la sustentabilidad del negocio. Entre los factores señalados aparecen el incremento constante de los costos operativos, las dificultades para competir en el mercado y la retracción de la demanda, un fenómeno que afecta a numerosas empresas vinculadas al consumo interno.

“La pérdida de competitividad, el constante incremento de los costos operativos y una fuerte retracción del consumo nos colocaron en una situación que impide continuar desarrollando nuestro proyecto de manera viable y sustentable”, indicó la firma en el comunicado. La empresa puso especial énfasis en el impacto humano de la decisión y destacó que detrás de cada emprendimiento existen trabajadores, familias y proyectos de vida que se construyen a lo largo de los años. En ese sentido, remarcó que el cierre representa mucho más que la finalización de una actividad comercial.