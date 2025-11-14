Entre Ríos: explotó un caño de agua y dos operarios fueron arrastrados por la presión
Ocurrió mientras los trabajadores realizaban tareas sobre una cañería en la planta potabilizadora Echeverría de Paraná.
Dos operarios se llevaron el susto de sus vidas cuando el caño de agua que estaban arreglando en una planta potabilizadora de Entre Ríos explotó y el estallido los desplazó varios metros. La inesperada escena quedó graba en un video.
El incidente ocurrió ayer jueves por la mañana en la Planta Echeverría de Paraná, mientras dos trabajadores realizaban tareas programadas sobre una cañería de 750 milímetros de diámetro en un pozo. Las tareas en la planta incluían la instalación de una conducción en paralelo con otra línea existente de 5.500 metros de extensión, la incorporación de una bomba más potente y ajustes en la sala de bombeo.
Uno de los operarios estaba manejando una amoladora mientras otro sostenía el cable de la máquina cuando, de repente, se produjo el estallido: la fuerza del chorro de agua a presión fue tal que desplazó a ambos trabajadores varios metros.
“La cuadrilla estimaba que el ducto ya había sido despresurizado, ya que sobre calle Rondeau se observaba el desagote previo del sistema. Pero al realizar el corte, la tubería mantuvo más presión de la prevista”, explicó Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná.
Por el hecho, los dos trabajadores fueron trasladados por precaución a un centro de salud para controles médicos. Uno de ellos presentó un corte leve en el entrecejo, aunque no necesitó sutura, mientras que el segundo no tuvo heridas visibles. El Municipio de Paraná confirmó que ambos se encuentran en buen estado de salud y no sufrieron lesiones de gravedad. Las autoridades destacaron que, pese al incidente, los operarios continuaron con sus tareas hasta ser retirados del lugar.
A causa de este hecho, el suministro de agua estuvo interrumpido en distintas zonas de Paraná durante varias horas hasta que se normalizó de forma progresiva tras la activación del bombeo.
La obra forma parte de una etapa del proceso de modernización del sistema de agua potable de la ciudad entrerriana. El proyecto, financiado en su totalidad con recursos municipales, tiene iene como objetivo mejorar la eficiencia, aumentar la capacidad de conducción y avanzar en la sustentabilidad del servicio.
En los últimos años, Paraná enfrentó desafíos crecientes por el incremento de la demanda. Ante esto, desde el municipio se les solicitó a los vecinos que hagan un uso racional del agua almacenada en tanques y cisternas.
