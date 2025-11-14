Entre Ríos: explotó un caño de agua y dos operarios fueron arrastrados por la presión

A causa de este hecho, el suministro de agua estuvo interrumpido en distintas zonas de Paraná durante varias horas hasta que se normalizó de forma progresiva tras la activación del bombeo.

La obra forma parte de una etapa del proceso de modernización del sistema de agua potable de la ciudad entrerriana. El proyecto, financiado en su totalidad con recursos municipales, tiene iene como objetivo mejorar la eficiencia, aumentar la capacidad de conducción y avanzar en la sustentabilidad del servicio.

En los últimos años, Paraná enfrentó desafíos crecientes por el incremento de la demanda. Ante esto, desde el municipio se les solicitó a los vecinos que hagan un uso racional del agua almacenada en tanques y cisternas.