La dolorosa carta de la madre de Pablo Grillo a la jueza Servini: "No busco venganza, quiero justicia"

La carta completa de la madre de Pablo Grillo a la jueza Servini

"Señora jueza, usted no me conoce, soy la mamá de Pablo Grillo, el fotoperiodista agredido por el gendarme Guerrero, el 12 de marzo en Plaza Congreso. Mi hijo estaba ejerciendo su trabajo al igual que el gendarme, con la diferencia de que mi hijo tenía en su mano una cámara fotográfica y Guerrero un arma letal que casi mata a mi hijo. Usted tampoco conoce a Pablo, por eso quiero contarle que es un muchacho empático con el otro, solidario, estudioso, trabajador y colaborador con sus pares. Y si, también es militante, creo que esto último no es cuestionable ¿no? Siempre fue emprendedor, nunca se queda quieto, siempre haciendo algo para él o para otros, siempre sueños, realizables y otros no pero siempre con esas ganas de hacer y vivir. Hoy sus sueños ya no están, desaparecieron ese 12 de marzo cuando un hombre se los arrebató con ese tiro funesto, vaya a saber por qué causa (...) seguro recibió órdenes de sus superiores, entre los cuales está la jefa máxima, hoy para mí una asesina (...) que solo tiene ambición política. Guerrero es el brazo ejecutor de las órdenes nefastas de Bullrich, esta mujer y su banda nos cambió la vida como familia, no solo a Pablo. Nosotros como padres no tenemos vida, solo pensamos y actuamos de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué señora jueza yo tengo que escribir esta carta? (...) Pablo dejó de ser Pablo, le cuento algo como detalle: no come, se olvidó de comer, y apenas puede hablar. Mi hijo puede ser el suyo o su nieto. No busco venganza, quiero y queremos justicia por Pablo y como dijo su hermano con mucho dolor: Pablo ya no es el hermano que fue, no es el hijo que tuve en mi vientre durante 9 meses ni tampoco ese amigo que alguna vez fue. No sé cómo va a seguir esta historia. Señora jueza, sólo pedimos justicia y sabe una cosa: el solo tenía una cámara de fotos".