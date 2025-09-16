Una vaca entró a una librería en Entre Ríos y provocó la sorpresa de los clientes
El insólito episodio ocurrió en Concordia: el animal fue capturado y devuelto a su dueño tras un operativo municipal.
Un hecho inesperado y divertido se produjo el lunes en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, cuando una vaca se escapó y entró a una librería en plena actividad comercial. El animal ingresó por la puerta, caminó entre estantes y góndolas, y causó sorpresa y miedo entre los clientes presentes, quienes se refugiaron detrás del mostrador.
El suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, ubicado en la esquina de Las Heras y 25 de Mayo. Tras varios segundos de recorrido dentro del comercio, la vaca salió por su propio pie, siendo perseguida por un grupo de hombres hasta ser capturada.
Personal municipal y policial montó un operativo para trasladarla de manera segura a un tráiler y devolverla a su propietario.
Julio Gesualdi, jefe del área de Veterinaria Municipal, destacó la prioridad de garantizar la seguridad de los vecinos y evitar accidentes de tránsito provocados por el animal. “Lo más importante fue que no ocurriera ningún siniestro ni para motos ni autos”, afirmó.
La vaca, de aproximadamente 500 kilos, tiene dueño, aunque no contaba con marcas ni registros oficiales de propiedad, y el tenedor deberá pagar una multa por la ordenanza que prohíbe animales sueltos en la vía pública. A pesar del caos, no se registraron daños ni accidentes, y la librería retomó su actividad con normalidad.
Ambos hechos muestran episodios poco habituales en la ciudad: uno vinculado a un intento de delito que pudo terminar en tragedia y otro con un insólito animal suelto que generó sorpresa y risas entre los vecinos y clientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario