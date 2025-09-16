Una vaca entró a una librería en Entre Ríos y provocó la sorpresa de los clientes

La vaca, de aproximadamente 500 kilos, tiene dueño, aunque no contaba con marcas ni registros oficiales de propiedad, y el tenedor deberá pagar una multa por la ordenanza que prohíbe animales sueltos en la vía pública. A pesar del caos, no se registraron daños ni accidentes, y la librería retomó su actividad con normalidad.

Ambos hechos muestran episodios poco habituales en la ciudad: uno vinculado a un intento de delito que pudo terminar en tragedia y otro con un insólito animal suelto que generó sorpresa y risas entre los vecinos y clientes.