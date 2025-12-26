Ritual estremecedor en Mar de las Pampas: hallaron un dedo humano arrojado al mar
El descubrimiento de una falange dentro de un frasco desató un operativo policial y volvió a exponer la historia de la llamada “mujer de los cuchillos”.
La tranquilidad habitual de Mar de las Pampas se vio alterada por un hallazgo tan impactante como inusual. En plena playa, vecinos alertaron a la policía por la presencia de un frasco sospechoso que había quedado semienterrado en la arena, a la altura de la intersección de la calle 36 con la Costa. La denuncia activó de inmediato un operativo policial que transformó la escena en un área restringida, con la intervención de efectivos y peritos especializados.
Al llegar al lugar, personal de la Estación de Policía Comunal 3ª preservó la zona y dio aviso a la Policía Científica. Tras las primeras pericias, se confirmó lo que en un principio parecía imposible: dentro del frasco había una falange humana. La confirmación oficial generó conmoción entre los vecinos y turistas que circulaban por el sector, mientras el misterio comenzaba a tomar forma con el avance de la investigación.
Durante el trabajo pericial, una testigo aportó un dato clave para reconstruir lo ocurrido. Según su relato, momentos antes del hallazgo había visto a una mujer con una mano vendada, que llevaba un frasco en la otra. Siempre de acuerdo con la declaración, la propia mujer le explicó que había sufrido un accidente doméstico y que, por motivos vinculados a la religión umbanda, decidió arrojar el dedo al mar como parte de una ofrenda ritual.
Esa versión comenzó a darle un contexto diferente a un hecho que, hasta ese momento, era interpretado como un posible delito grave. La investigación avanzó rápidamente y permitió sumar información desde el hospital municipal de la zona. Desde allí se confirmó que, el día anterior, una mujer había ingresado a la guardia con la amputación de un dedo.
Recibió atención médica, fue dada de alta el mismo día y se retiró con la falange amputada en su poder, un dato que resultó determinante para los investigadores y que coincidía plenamente con el relato aportado por la vecina. Con el correr de las horas, los investigadores lograron identificar a la protagonista del episodio.
Se trataba de la misma persona que días antes había sido detenida en Villa Gesell tras protagonizar un violento incidente que había generado preocupación entre los vecinos. En aquella oportunidad, la mujer había sido denunciada por realizar rituales con cuchillos en plena vía pública, lo que motivó la intervención policial. Sobre ese antecedente, fuentes de la Secretaría de Seguridad local explicaron que la policía acudió al lugar tras recibir múltiples llamados de alerta por una mujer que realizaba “rituales” en la calle.
Según indicaron, la acusada se resistió con una cuchilla de 45 centímetros, obligando a los agentes a efectuar disparos intimidatorios para poder reducirla. A pesar de ese historial reciente, el Ministerio Público Fiscal resolvió iniciar actuaciones por averiguación de ilícito, aunque hasta el momento no se dispusieron nuevas medidas, mientras el caso sigue generando impacto y debate en la comunidad.
