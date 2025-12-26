Ritual estremecedor en Mar de las Pampas: hallaron un dedo humano arrojado al mar

Se trataba de la misma persona que días antes había sido detenida en Villa Gesell tras protagonizar un violento incidente que había generado preocupación entre los vecinos. En aquella oportunidad, la mujer había sido denunciada por realizar rituales con cuchillos en plena vía pública, lo que motivó la intervención policial. Sobre ese antecedente, fuentes de la Secretaría de Seguridad local explicaron que la policía acudió al lugar tras recibir múltiples llamados de alerta por una mujer que realizaba “rituales” en la calle.

Según indicaron, la acusada se resistió con una cuchilla de 45 centímetros, obligando a los agentes a efectuar disparos intimidatorios para poder reducirla. A pesar de ese historial reciente, el Ministerio Público Fiscal resolvió iniciar actuaciones por averiguación de ilícito, aunque hasta el momento no se dispusieron nuevas medidas, mientras el caso sigue generando impacto y debate en la comunidad.