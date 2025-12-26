Rescatan a un perro en grave estado tras una investigación por maltrato en el barrio Rivadavia
El animal fue hallado desnutrido, abandonado y viviendo entre sus propios desechos durante un allanamiento ordenado por la Justicia porteña, tras una denuncia.
Un operativo judicial permitió rescatar a un perro que se encontraba en condiciones extremas de abandono y maltrato dentro de una vivienda del barrio Rivadavia. La intervención fue el resultado de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), luego de recibir denuncias que alertaban sobre la presencia de un animal en estado crítico, sin atención ni cuidados básicos.
A partir de esa información, el fiscal Blas Matías Michienzi dispuso la realización de tareas investigativas preliminares, que quedaron a cargo de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. Tras una serie de averiguaciones, el personal policial logró constatar que en el domicilio señalado se encontraba un perro en un evidente estado de desnutrición, con serias deficiencias de salud y en un entorno completamente inadecuado para su bienestar.
Ante la gravedad de la situación y considerando la existencia de maltrato animal y omisión de cuidado hacia un ser sintiente, la UFEMA solicitó una orden de allanamiento. La medida fue autorizada por la jueza Natalia Ohman, titular del Juzgado PCyF 17, con el objetivo de poner fin a las condiciones de precariedad en las que vivía el animal y evitar que continuara expuesto a un entorno que comprometía seriamente su vida.
El procedimiento se realizó de manera conjunta entre la División Delitos Ambientales y la División Perros de la Policía de la Ciudad, y contó además con la colaboración de la Dirección General de Gestión Animal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el operativo, médicos veterinarios especializados participaron activamente para evaluar el estado del perro y determinar los pasos a seguir una vez concretado el rescate.
Al ingresar a la vivienda, los efectivos comprobaron que el animal se encontraba completamente abandonado, sin acceso a cuidados, en un espacio reducido y rodeado de su propia materia fecal. La falta de higiene era evidente y no se detectó la presencia de personas que atendieran sus necesidades básicas, como alimentación, limpieza o asistencia sanitaria.
La evaluación veterinaria confirmó que el perro presentaba un estado general deficiente, con signos claros de desnutrición y un cuadro de alopecia generalizada en distintas zonas del cuerpo. Además, se constató que las condiciones de habitabilidad eran absolutamente inapropiadas, lo que evidenciaba una prolongada situación de desatención y descuido.
Frente a este panorama, la UFEMA ordenó el secuestro inmediato del animal y dispuso su traslado a una organización no gubernamental especializada en protección y defensa animal. Allí, el perro será estabilizado, recibirá atención veterinaria integral y comenzará un proceso de recuperación, mientras la investigación judicial continúa su curso para determinar responsabilidades.
