Rescatan a un perro en grave estado tras una investigación por maltrato en el barrio Rivadavia

La evaluación veterinaria confirmó que el perro presentaba un estado general deficiente, con signos claros de desnutrición y un cuadro de alopecia generalizada en distintas zonas del cuerpo. Además, se constató que las condiciones de habitabilidad eran absolutamente inapropiadas, lo que evidenciaba una prolongada situación de desatención y descuido.

Frente a este panorama, la UFEMA ordenó el secuestro inmediato del animal y dispuso su traslado a una organización no gubernamental especializada en protección y defensa animal. Allí, el perro será estabilizado, recibirá atención veterinaria integral y comenzará un proceso de recuperación, mientras la investigación judicial continúa su curso para determinar responsabilidades.